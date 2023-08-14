中国法院五年审结逾6万件破坏森林资源犯罪刑事案件

中国最高人民法院星期一（8月14日）通报惩治各类破坏森林资源犯罪的情况。2018年至2022年，中国法院共审结相关刑事案件6万4788件、生效判决人数8万2704人。

中国最高人民法院研究室副主任周加海星期一在新闻发布会上，作出上述通报。

据他介绍，在中国法院过去五年审结涉破坏森林资源犯罪的刑事案件中，危害国家重点保护植物刑事案件4171件、生效判决人数5521人；盗伐林木刑事案件8239件、生效判决人数1万1622人；滥伐林木刑事案件3万零711件、生效判决人数4万零104人。

周加海说，中国将在星期二（15日）迎来首个全国生态日，最高人民法院星期一决定发布《关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自星期二起施行。

周加海说，为进一步强化森林资源司法保护，有效解决司法实践问题，最高法制定了《解释》。 《解释》的发布施行，对于进一步提升依法惩治破坏森林资源犯罪的成效，进一步加大森林资源司法保护力度，扎实推进中国生态文明建设，必将发挥重要作用。

针对如何确保《解释》能够充分发挥有效保护森林资源的作用，周加海说，《解释》对既有多个涉林犯罪司法解释加以整合，形成了统一的司法解释，强化对森林资源的一体保护。

周加海也说，《解释》针对破坏森林资源犯罪的实践情况，设置五项从重处罚情形。例如，非法采伐国家公园、国家级自然保护区内林木的行为，较之非法采伐其他地方的林木，对森林资源的破坏程度更为严重，故被设为从重处罚情形之一。

为推动对森林生态的有效保护，周加海说，《解释》将“积极通过补种树木、恢复植被和林业生产条件等方式修复生态环境”明确为从宽处理的重要考量因素，以引导行为人积极采取补救措施。

至于《解释》发布后，最高人民法院对贯彻实施工作有何考虑的提问，周加海说，最高人民法院将指导地方各级人民法院，以解释的公布施行为契机，充分发挥审判职能作用，不断强化对森林资源的刑事司法保护。人民法院还将通过移送行政处理、提出司法建议等方式，推动从源头上有效预防、减少破坏森林资源违法犯罪的发生。