中国副总理刘国中赴黑龙江调研：确保粮食稳产增产

继河北、北京和吉林后，中共政治局委员、国务院副总理刘国中前往另一个受水灾影响的省份黑龙江调研，并强调要确保粮食稳产增产，灾后无疫情。

据新华社报道，刘国中13日至14日到黑龙江调研农业抗灾减灾、秋粮生产和卫生防疫工作。他强调，要抓紧做好当前农业抗灾救灾和卫生防疫工作，全面抓好秋粮生产和巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，确保粮食稳产增产、灾后无疫情、不出现规模性返贫。

刘国中来到受灾较重的五常市和尚志市，实地察看农业受灾救灾、水利设施受损等情况。他说，要迅速修复受损农田、水利等基础设施，保障农业生产加快恢复。要尽快落实农业救灾资金，及时做好保险理赔，优化信贷服务，为新型经营主体和普通农户提供针对性帮助支持。要对受灾情影响的脱贫群众落实各项帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫底线。

刘国中也走进主产区绥化市的农田和农业科技园区，实地察看玉米、大豆、水稻长势，并了解品种繁育、黑土地保护、高产模式攻关等进展情况。他说，当前未受灾害影响的地区秋粮长势良好，要继续扎实推进主要粮油作物大面积单产提升行动，抓好各项稳产增产措施落地见效。要精心做好病虫害防治和水旱灾害防御，努力把秋粮生产的好形势转化为实实在在的丰收成果。