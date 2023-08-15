京东辟谣“刘强东夫妇移民美国”

中国电商巨头京东辟谣，称刘强东章泽天夫妇 “移民美国”、“在美国买下过亿美金豪宅〞等言论均为无中生有、蓄意捏造的虚假信息。

京东官方微博“京东发言人”星期一（8月14日）晚间发文称，上述虚假信息近日在互联网平台上广泛流传，而部分自媒体未经核实，大量散布传播上述谣言，甚至存在利用网络水军大规模、有组织地蓄意进行造谣抹黑的情况，“我们已据此向公安机关报案。特此严正声明。”

北京金诚同达律师事务所高级合伙人周俊武也在同一时间段发布微博称，受刘强东及章泽天委托，将针对刘强东夫妇“移民美国”、“在美国买下过亿美金豪宅”的虚假言论进行律师声明。

声明指出，上述言论均为蓄意捏造的虚假信息，大规模传播此类流言、造谣抹黑等行为，均已严重损害刘强东及章泽天的名誉，影响恶劣。

声明称，根据相关法律规定，上述谣言的捏造、散布、转载传播者已涉嫌构成名誉权侵权，且其中蓄意捏造、恶意散布谣言的部分情节严重的个人还涉嫌违反治安管理、甚至刑事犯罪。

声明强调，请包括媒体、个人用户在内的网络用户立即删除相关不实言论并停止继续发布、转载，同时表示已授权保全相关证据，如相关方未按声明要求及时删除侵权内容，或存在其他网络用户继续发布、转载上述虚假事实、使用侵权内容的，将采取包括民事、行政、刑事在内的一切法律措施，坚决追究其法律责任。