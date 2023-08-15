“99元睡大厅沙发” 浙江一酒店涉虚假宣传被罚

中国浙江省台州市一家酒店推出“99元（人民币，下同，约18新元）在大厅睡沙发”产品，涉嫌虚假宣传，被当地市场监督管理局罚款10万元。

综合中新经纬、都市快报报道，台州帕瑞思酒店4月24日上线推出“99元大厅睡沙发”产品。当地市场监管局查证后称，当事人推出这个项目，实际上却无法提供服务，目的是在网上吸引流量，已对酒店立案调查。

产品页显示，有一张0.8米的沙发床，含一份早餐并赠送双人夜宵小吃一份。酒店前台接线服务员曾在4月24日说：“确实有99元大厅睡沙发这个产品，是今天刚上线的。就是大厅里的沙发，不能跟别的沙发隔开，没有洗浴设施，有个公用的电视机。”

服务员也说，产品已经下架，“应该是有人订走了，大厅沙发就那么几个”。

中新经纬记者隔天提出如果满房想预定这个产品。对方回应，不会真的睡大厅沙发，“如果定了该产品，可能会升级到普通大床房，但也应该是限量的，然后就直接下架。”

当时就有网民认为，这不过是酒店的套路。“放心，你不会睡大厅的，就是先让你预定着玩玩，到了那里就告诉你有房间了，可以加钱去房间睡觉，你一看就你一人睡大厅，拉不下脸，多少钱都升级啊！”

另有网民说，大厅沙发应该是免费的，建议可以去肯德基、网吧，有人表示不解，“出去受这罪的功夫在家躺着不舒服吗？”

中新经纬星期一（8月14日）报道，信用中国网站显示，台州比喔酒店管理有限公司（即帕瑞思酒店）因虚假宣传，被台州市市场监督管理局罚款10万元。

处罚事由显示，当事人于今年4月24日在某订房网站上推出虚假住宿服务项目进行宣传，当日将该住宿服务项目从网上撤下。项目发布期间共有一位客户下单预订，后该订单取消，未实际入住。当事人推出上述虚假住宿服务项目是为了在网络上吸引流量，以此来提高酒店的关注度。