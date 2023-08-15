台国防部：赖清德过境美国期间 台海未见大规模军演

台湾副总统赖清德过境美国，目前在巴拉圭访问，台湾国防部称，未见到中国大陆军方在台海进行大规模演习。

根据台湾国防部星期二（8月15日）发布的解放军在台海周边海、空域动态，从8月14日上午6时至8月15日上午6时为止，台军侦获大陆军机18架次、大陆军舰五艘次持续在台海周边活动，其中有五架次大陆军机逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域，其中两架苏恺30战机出现在北部空域，越过海峡中线，两架歼10战机在西南部，越过海峡中线延伸空域，另有两架歼-16D电战机，也在同一空域活动。台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

据台湾《联合报》报道，台国防部发言人孙立方星期二在记者会上说，台军本着料敌从宽的态度，掌握台海所有大陆军方动态，每日晨间都会公布。台军应对敌人威胁中，秉持不怯敌、不挑衅原则。面对大陆军方所有行动，台军同时运用联合情监侦手段，绵密掌握台湾周边状况，检派适当兵力应处。

孙立方说，去年8月美国前众议院议长佩洛西访台时，大陆军方宣布大型规模军演，并在军演过程中用海空兵力对台执行威慑，由二炮部队对台海周边执行实弹射击。今年4月，大陆军方以台湾总统蔡英文出访为由，宣布执行联合利剑演习，同样以相当规模海空兵力进行联合战备警巡，从不同方向对台海周边实施威慑。

孙立方说，赖清德出访到目前为止，台军以料敌从宽的态度，应对大陆军方所有可能的状况，这是国防部作为一个负责国安单位需要的基本态度。目前为止，台军没有看到相对较大规模的演习或行动，这不代表台军放松战备警觉与决心。