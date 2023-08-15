中国最大规模既有线改造工程首个盾构区间双线贯通

中铁十四局承建的北京地铁13号线扩能提升工程，京张高铁预留段至后厂村站区间左线盾构机“京拓八号”星期二（8月15日）顺利出洞，标志着中国最大规模既有线改造工程首个盾构区间实现双线贯通。

据中新社报道，北京轨道交通13号线扩能提升工程是目前中国最大规模的既有线改造工程，包括新建车站、改造老站、提升既有线路等多种任务。

工程新建线路约29公里，新建车站19座，在既有13号线西二旗-龙泽-回龙观站区段，通过线路改造等技术手段，将既有13号线倒“U”形线进行拆分，在16号线和17号线之间搭建“X”形东、西横向线，分别由车公庄经西直门、新龙泽至天通苑东，串联既有13号线西段及天通苑和回龙观地区；由海淀区16号线马连洼站，经新龙泽至东直门站，串联了上地软件园、回龙观、天通苑及13号线东段。

此次贯通的京张高铁预留段至后厂村站区间跨越昌平、海淀两个城区，左线长度为1263米，右线长度为1291米，采用直径六米的盾构机施工。

报道称，为确保盾构机顺利掘进，施工团队经过多次分析论证，总结出了一套详细的掘进参数，逐一攻破了各大风险源。自去年10月份始发以来，两台盾构机在先后长距离穿越京新高速匝道、后厂村路等一级风险源过程中，沉降数据最大值均控制在两毫米以内，路面无任何变形，上方车辆通行未受任何影响。

13号线扩能提升工程完成后，将在昌平区回龙观天通苑区域及海淀区软件园区域之间搭建快捷的出行条件，大幅缩短区域间的出行时间。