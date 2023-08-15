中国7月工业生产和消费零售增长低于预期

中国7月的工业生产和消费零售增长均低于预期，显示北京仍需增添援助措施，以提振停滞不前的经济情况。

综合路透社和法新社报道，中国国家统计局星期二（8月15日）公布的最新数据显示，中国7月的工业生产增长同比上升3.7%，环比下降0.7%，低于路透社分析师的上涨4.4%预估值。

中国7月的社会消费品零售增长同比上涨2.5%，环比下跌0.6%，低于分析师的上升4.5%预估值。

中国1至7月的固定资产投资增长同比上升3.4%，低于分析师上涨3.8%的预估值。中国1至6月的固定资产投资增长同比上升3.8%。

路透社根据中国国家统计局的数据推算，中国7月的房地产投资连续17个月下滑。

中国7月的房地产开发投资同比下降17.8%，6月的房地产开发投资同比下滑20.6%。中国7月的房地产开发投资施工面积连续25个月下降，同比下跌23.9%，环比则下滑28.1%。

在中国国家统计局发布最新数据前，中国人民银行星期二发布公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行即日起将开展2040亿元（人民币，下同，约382.3亿新元）公开市场逆回购操作，以及4010亿元中期借贷便利操作，充分满足了金融机构需求。

中国央行三个月内两度降低政策利率，8月的中期借贷便利（MLF）利率下调15个基点，短期政策利率的七天逆回购利率也下调10个基点。

中国国家统计局官网星期二发布7月份国民经济数据，全国城镇调查失业率为5.3%，但没有公布分年龄段失业率数据。统计局宣布，将从8月起暂停公布全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率。