民进党：柯文哲侯友宜与黑金贪腐零距离

台湾民众党籍新竹市长高虹安涉嫌诈领助理费被起诉，民进党发言人张志豪等人批评，民众党和国民党总统参选人柯文哲以及侯友宜只是嘴巴反黑金，却与黑金贪腐零距离。

综合《自由时报》报道和民进党官网刊登的新闻稿，张志豪、台北市议员简舒培、台北市立委参选人吴沛忆，以及新北市立委参选人李坤城星期二（8月15日）上午举行“柯侯与黑金贪腐零距离”记者会。

张志豪指出，侯友宜面对爱将前石碇区长李浩榕长期索贿，连灾害抢救工程的钱都贪，却始终回避闪躲不面对，显见柯文哲、侯友宜面对爱将涉贪就闪避，“嘴巴喊反黑金贪腐很大声”，但自己人涉案就只会转移焦点。

简舒培则说，高虹安因诈领助理费案被起诉，柯文哲却召开记者会情义相挺，并声称相信高虹安绝对没有贪污企图。她认为，这就是柯氏作风的“双重标准”，批评别人正义凛然，却纵容自家人贪污抄袭，永远只会骂别人，从不反省自己。

高虹安去年被民众举报，在担任立委时涉嫌利用助理人当人头诈领46万元（新台币，约1万9500新元）助理费，台北地方检察署（简称北检）历经八个月调查后，星期一（8月14日）以贪污治罪条例、伪造文书罪等罪起诉高虹安。

北检称，高虹安违反《贪污治罪条例》的“利用职务诈取财物罪”、及“使公务员登载不实罪”，将高虹安提起公诉，并建请法官褫夺公权，如未来法官判决时采纳，她的市长宝座可能不保。