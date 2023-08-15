力挺高虹安 朱立伦：国民党的朋友越多越好

针对有关自己力挺民众党籍新竹市长高虹安，却未与侯友宜竞选办公室沟通此事的说法，国民党主席朱立伦说，传播上述消息的人是在见缝插针、制造对立，他认为，国民党朋友越多越好，敌人越少越好。

据台湾《联合报》报道，朱立伦星期二（8月15日）说，上述传闻是想给蓝营造成困扰，其实根本没有这回事。

针对高虹安被起诉，朱立伦说，尊重司法是首要，但也强调毋枉毋纵，不要因为政治因素或党派因素特别针对某位县市长，这是基本态度。他也希望民进党不要因为政党的不同立场，就以不同的司法对待。

朱立伦认为，同样是在野阵营的国民党和民众党能够合作。他说，高虹安身为县市长，也经常向国民党展现善意。在侯友宜每次去参加重要活动、台中市长卢秀燕召集活动时，高虹安都会亲自参与或派人参加，自己到新竹，高虹安也有参与陪同。

朱立伦说，国民党的共同态度都是“朋友越多越好，敌人越少越好”。没有人希望朋友越来越少，敌人越来越多的情况出现。

台湾民众党籍新竹市长高虹安因涉嫌诈领助理费，被台北地方检察署星期一（8月14日）以贪污等罪名起诉。不过，高虹安对贪污、背信指控不认罪，称自己没有涉及任何贪污不法，并形容提告内容令人瞠目结舌。对于此事，朱立伦说：“我还是相信法律一定要还给高虹安清白”。