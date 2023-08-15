知情人士：中国考虑降低股票交易印花税

彭博社星期二（8月15日）引述知情人士报道，中国正在考虑下调股票交易印花税税率。这将是2008年以来的首次下调，也是提振中国股市信心的重大举措。

知情人士称，根据中国国务院的指示，包括财政部在内的监管机构正在讨论起草方案。知情人士还说，有关下调时机和幅度的细节尚未确定，也不能保证中国高级领导层会批准该方案。

目前，中国的股票交易印花税税率为0.1%。彭博社报道认为，中国股票市场对影响市场流动性的政策变化高度敏感，调降税率可能让规模达9.9万亿美元（13.44万亿新元）的中国股票市场有下意识受到鼓舞的反应，并且将利好中资券商以及采取快速交易策略的量化对冲基金。

从更广泛的层面来看，股市上涨还将有助于中国政府提振消费者和企业信心。

由于今年股市疲软，家庭财政状况受到就业市场低迷和房价下跌拖累，中国面临着更大的提振消费和资本支出的压力。北京方面上个月罕见地表态要“活跃资本市场，提振投资者信心”，已然引发了市场对印花税调降的猜测。

中国过去曾数次调整股票交易印花税。2008年，在股市下挫后，中国于4月份将税率大幅下调，促使次年走出了牛市行情。2007年5月，中国则上调了税率，为一轮每日吸引30万投资者开户的上涨行情降温。