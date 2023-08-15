中国国家统计局：碧桂园的问题是阶段性的

中国房地产巨头碧桂园在财务危机中越陷越深，中国国家统计局回应此事时称，问题是阶段性的，随着房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步化解。

据《经济观察报》报道，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖星期二（8月15日）在国新办发布会上回应碧桂园房地产事件时表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。

付凌晖说，房企如今面对的问题时阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。

他还提到，北上广深一线城市近期密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。

付凌晖称，随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。

自8月7日未能支付两笔美元债券票息开始，碧桂园危机迅速浮现。公司坦承，遇到了阶段性流动性困难，并称因为销售下行等原因，上半年预计出现最多人民币550亿元（约103亿新元）的亏损。

碧桂园上星期五（8月11日）宣布，旗下涉超160亿元的11只债券在星期一停牌，寻求重组，进一步加剧市场担忧。公司星期一（8月14日）在港股市场跌幅超过16%，至0.82港元（约0.14新元），更是创历史新低。