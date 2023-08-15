赖清德萧美琴穿球衣合影 台外交部解释号码含义

台湾副总统赖清德过境美国时到棒球场观赛，并与台湾驻美代表萧美琴穿球衣合影，引发外界对于“赖萧配”的联想。台湾外交部称，赖清德的球衣背号1号象征“勇往直前”，萧美琴的背号11号则代表“脚踏实地”。

综合中央社和《联合报》报道，赖清德星期天（8月13日）过境纽约时，赴花旗球场观看纽约大都会对战亚特兰大勇士赛事，萧美琴星期一（8月14日）在脸书分享她与赖清德看球赛的背影照，并写下“老朋友相见，难得忙中偷闲”；棒球场同框引来网民留言，包括提到“期待赖萧配”，而各自的球衣背号也引发网民讨论。

台湾外交部发言人刘永健星期二（8月15日）在例行记者会上说，赖清德“1号球衣”是以特使身份出访拼外交“勇往直前”之意，而台湾与大都会队共同举办的活动，例如“大都会台湾日”，主办单位都会替贵宾制作球衣也皆为1号。

至于萧美琴的11号球衣，刘永健说，萧美琴所穿球衣是先前受邀开球所制作的球衣，当时会选择11号，是想表达一个人有两只脚，意指“脚踏实地”。

赖清德上星期六（8月12日）启程前往巴拉圭，参加新任总统佩纳的就职典礼，並于美东时间12日晚间近9时，降落纽约肯尼迪国际机场，萧美琴与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）一同到场接机。

飞机降落后，赖清德在社交媒体平台X（前推特）上贴出三人在机舱内的合影，同时写道“很高兴来到象征自由、民主和机遇的‘大苹果’（纽约别称）”。

他在发文中感谢萧美琴和蓝莺前来机场接机，又说“期待与朋友们见面，并参加纽约的过境项目”。