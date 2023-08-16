赖清德：大陆不必把过境作为文攻武吓借口

台湾副总统赖清德星期三（8月16日）说，总统副总统过境行之有年，大陆不必把过境作为文攻武吓借口，大可不必对台湾文攻武吓，这是损人不利己；不管“疑赖论”或“疑美论”都是大陆宣传，目的是分化台美、创造错误认知，进而影响总统立委选举。

根据台湾中央社报道，赖清德12日至18日以特使身份率团出席巴拉圭共和国新任总统佩纳（也译培尼亚、潘尼亚）就职典礼，过境纽约、旧金山。他在巴拉圭与随团媒体茶叙时作出上述表态。

赖清德说，这次担任总统蔡英文特使到巴拉圭传达台湾人民祝福，他的身份是副总统，“走的是国家任务，希望争取国家利益，并不是以总统候选人身份过境美国或到巴拉圭”。

他说，副总统过境美国行之有年，这次台湾与美国团队讨论过程，彼此默契信赖，过境顺利，他也很高兴、很难得到美国，并看了一场美国职棒大联盟比赛。

赖清德指出，美国政府已公开表示，总统副总统过境，行之有年，大陆不必把过境作为文攻武吓的借口。

他说，如果大陆以过境为借口，再次展开文攻武吓或其他威胁手段，刚好印证国际媒体不断报道，大陆企图用军事威胁介入台湾这场选举，如果加上在地协力者的呼应，希望让选举结果符合大陆需要，其实这样非常不好，但他对台湾民众非常有信心。

赖清德强调，这次过境相当稳健、负责任，符合美国秉持原则安全、舒适、便利、尊严；不管“疑赖论”或“疑美论”都是大陆的宣传，目的是要分化台湾与美国关系，在台湾社会创造错误认知，进而影响明年总统立委选举。

他说，美国对台湾的支持、维护印太和平稳定的决心，无庸置疑，他也不断多次强调“会捍卫台湾主权、增进民主和平繁荣，维护印太和平稳定”，他的主张与作法跟国际社会作法一致。

赖清德还说，出访前，有些人说无法经过美国东部或没有办法去华府，所以规格降低，但这些都不是事实；有些人说大概只会有闭门侨宴，但其实不是闭门侨宴，而是公开可以报道，他还去看了棒球，并不是像他出发前，有些人刻意放出的消息。

对于这次过境有无接触美方重要官员，赖清德表示，这次是担任特使，主要目的是祝贺巴拉圭新任总统就职，时间紧迫，要完成蔡英文总统交代的任务就已经很不容易，没有特别另外再去安排跟美国官员见面。

媒体关注，两岸互信低、情势如何扭转。赖清德说，两岸交流互动或合作创造双方共同利益，必须是双方面，大陆大可以不必对台湾进行文攻武吓，这是损人不利己。

他希望，未来彼此都能认知到，台海和平稳定对大陆、对台湾、对国际社会都有好处，未来大陆能够做些改变 ，而合作方向不妨先从天灾地变、传染病如何建立互相合作的管道开始，因为这符合两岸人民福祉，这部分应该可以先做。