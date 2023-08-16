中国驻美使馆驳赖清德言论：鼓噪“台独”谬论 破坏和平稳定

针对台湾副总统、民进党总统参选人赖清德此前接受彭博社专访的相关言论，中国驻美国使馆发言人指出，赖清德为谋取政治私利，大肆鼓噪“台独”分裂谬论，破坏台海地区和平稳定，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。

根据中国驻美国使馆网站星期二（8月15日）以问答形式发布的声明，发言人指出，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。

发言人说，赖清德所谓“维持台海现状”实质是搞“和平分裂”“一中一台”，所谓“与民主国家并肩同行”实质是攀附外部势力为其谋“独”撑腰。

发言人说，当前台海局势紧张的根本原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，是美方一些人执意推进“以台制华”。“台独”没有出路，任何幻想勾连外部势力谋“独”挑衅的企图都注定以失败告终。

关于赖清德此次过境访美，发言人说，中国对美国不顾中方严正交涉，执意安排赖“过境”表示强烈不满，予以强烈谴责。中国敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，履行不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”承诺，停止任何形式的美台官方往来，停止纵容和支持“台独”分裂势力及其活动，停止虚化掏空一个中国原则。中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

赖清德7月27日接受彭博社旗下的《彭博商业周刊》总编辑韦伯（Joel Weber）专访时称，他的责任是维持台海和平稳定的现状，“这现状就是台湾已是主权独立的国家”。

赖清德还说：“我们必须要根据事实，我所谓的务实，就是根据事实。这个事实就是台湾已经是一个主权独立的国家，名字叫中华民国，不属于中华人民共和国的一部分，而且中华民国跟中华人民共和国互不隶属，没有必要另外宣布独立。”