中国国安部披露 云南学校退休干部招募“敢死队”颠覆政权

中国国家安全部披露，云南某学校退休干部在2016年时联络境外敌对组织骨干成员，并招募所谓的“敢死队”，密谋实施暴力行动，颠覆国家政权。

中国国家安全部星期二（8月15日）在官方微信公号发布题为《政治安全是国家安全的根本，必须把握“四大属性”》的文章。

文章首先提到，中国国家安全机关工作在2016年发现，云南某学校退休干部肃某，长期在网络上发表反动言论。他主动联络境外敌对组织骨干成员，策划从境外购买武器，在境内招募所谓的“敢死队”，密谋实施暴力行动，并将该行动命名为“中国班加西工程”，妄图颠覆国家政权。

文章称，中国国家安全机关积极行动，在该案还处于犯罪策划阶段时，一举将所有涉案人员抓捕归案。“肃某案的告破，从一个侧面反映了我国政治安全面临的敌情形势。”

文章指出，政治安全直接关系政权安危、制度存亡，是一个国家最根本的需求和生存发展的基础，离开了政治安全，国家安全就无从谈起。

这篇近1300字的文章也写道，长期以来，各种敌对势力一直企图在中国制造“颜色革命”，妄图颠覆中国共产党领导和中国社会主义制度，这是中国政治安全面临的现实危险和长久危害。

文章强调，政治安全是国家安全的根本，必须准确把握政治安全的根本性、人民性、复杂性，以及全局性等“四大属性”，为中共的长期执政、国家长治久安、人民安居乐业提供坚强安全保障。