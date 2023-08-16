中国国安部：数据安全已成为事关国安与经济发展的重大问题

中国国家安全部星期三（8月16日）发文强调，数据安全关乎国家安全和公共利益，是非传统安全的重要方面，已成为事关国家安全与经济社会发展的重大问题。数据安全是数字经济发展的“压舱石”，要筑牢国家安全的铜墙铁壁，就必须守护好数据安全。

根据中国国家安全部微信公众号发布的文章，据媒体8月14日报道，针对武汉市应急管理局地震监测中心的网络攻击事件，联合调查组已取得新进展，发现了符合境外情报机构特征的后门恶意软件。

文章指出，近年来，一些境外组织机构对中国重要数据安全的觊觎屡屡见诸报端。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，各类数据迅猛增长、海量聚集，优质数据资源作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，对经济发展、社会治理、人民生活都产生了重大而深刻的影响，已经与土地、劳动力、资本、技术等传统要素相并列，上升到新型生产要素的高度，正成为科技创新新的突破口。

随着大数据技术与传统行业的深度融合与创新发展，数据在强化民生服务、弥补民生短板上还将发挥更大作用，已与人民群众切身利益和国家安全紧密地联系在一起。浩瀚的数据海洋如同工业社会的石油资源，蕴含着巨大生产力和商机，谁掌握了大数据技术，谁就掌握了发展的资源和主动权。

文章指出，当前，数据在采集、存储、传输、使用过程中产生的权属不清、越权越级访问、交易无序等一系列问题矛盾和风险逐渐显现，数据泄露、数据贩卖、数据滥用等违法活动增多。更具持续性和隐蔽性的数据安全风险，给数据安全保障工作带来了极大挑战。

中国是网络大国，也是网络攻击的主要受害国家。数据安全关乎国家安全和公共利益，是非传统安全的重要方面，已成为事关国家安全与经济社会发展的重大问题。

文章强调，数据安全是数字经济发展的“压舱石”，更是国家安全的重要领域，要筑牢国家安全的铜墙铁壁，就必须守护好数据安全。面对愈发突出的数据安全问题，既要加强关键信息基础设施安全保护，数据安全预警和溯源能力；又要加强政策、监管、法律的统筹协调，完善数据产权保护制度；还要加强数据安全管理，加大对技术专利、数字版权、数字内容产品及个人隐私等保护力度。

文章最后说，维护数据安全就是维护国家安全，捍卫数据主权就是捍卫国家主权，保护数据安全就是在守护美好未来。