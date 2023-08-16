中国国家统计局：7月70城房价上涨城市个数减少

中国国家统计局星期三（8月16日）公布的数据显示，7月份中国70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。

据中国国家统计局官网，从新建商品住宅看，7月份一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平，其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.2%，广州和深圳环比分别下降0.2%和0.6%；二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点。

二手住宅方面，7月份一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。

在70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有20个和六个，比上6月份分别减少11个和一个。

此外，一、二线城市新建商品住宅销售价格在7月份同比分别上涨1.0%和0.2%，涨幅比上月均回落0.3个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。7月份，一、二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降1.4%、2.7%和3.5%，降幅比上月分别扩大1.0、0.3和0.1个百分点。

中国国家统计局的数据也显示，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有26个和五个，比6月份均减少一个。