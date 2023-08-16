中国7月上旬民航日均客运量创新高

中国民用航空局数据显示，7月上旬民航日均客运量210万人次，创历史新高。其中国际出港航班目的地，东南亚占比42.9%，居于区域首位。

综合新华财经和澎湃新闻报道，截至8月13日，累计执行国际及地区客运航班19.02万班次，国际出港航班目的地，东南亚占比42.9%，居于区域首位。

报道引述业内人士说，按照现在预订机票情况来看，亲子旅游仍是主力客群，叠加暑期后半程学生开学、返校，民航市场有望延续火热态势。

8月14日晚间，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司陆续公布了2023年7月运输生产情况简报。

需求方面，国航、东航、吉祥航空7月旅客周转量实现同比增超一倍，春秋航空旅客周转量实现同比增近六成。其中，国际航线需求同比迅猛恢复，春秋航空同比增超80倍。国航、东航、吉祥分别同比增超22倍、20倍以及17倍。

运力方面，国航、东航、吉祥及春秋客运运力投入分别同比增超1倍、增近九成、增超六成以及三成。国际航线的客运运力投入方面，春秋航空同比增近65倍。国航、东航、吉祥分别同比增近16倍、15倍以及13倍。

客座率方面，春秋航空最高，达92.3%，同比超过13.78个百分点。吉祥航空达87.26%，同比增幅最高，超过16个百分点。

不过，截至8月15日收盘，航空股全线收跌。中国国航跌1.93%；中国东航跌1.49%；南方航空跌1.16%；海航控股跌01.21%；春秋航空跌0.63%；吉祥航空跌1.81%；华夏航空跌3.49%。