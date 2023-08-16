中驻英使馆称一些港人移居英国后生计窘迫备受歧视

针对英国将为香港市民申请英国国民（海外）护照（BNO护照）提供优先服务，中国驻英大使馆谴责英国操弄BNO问题，称一些香港人移居英国后生计窘迫、备受歧视。

据“中国驻英国使馆”微信公众号星期三（8月16日）消息，中国驻英国使馆发言人以答记者问形式对英国调整BNO签证政策作出回应。

发言人批评英国的举动不是为了保护港人，而是“图谋抹黑和祸乱香港”，绝不可能得逞。

发言人称：“一些受蛊惑的港人背井离乡，抵达英国后生计窘迫，备受歧视，此类事例比比皆是。”

发言人并敦促英国认清现实和大势，“停止伪善表演，停止误导港人，停止干涉中国内政”。

《香港国安法》2020年在香港实施后，英国政府隔年宣布英国国民（海外）护照（BNO护照）新规生效，持证者可以申请签证进入英国，五年后申请永居身份，随后一年便可申请英国国籍。

英国政府星期一（8月14日）宣布从当天起为香港人申请BNO护照提供快捷服务，申请者能以500英镑（约862新元）的费用在五个工作天内办理BNO护照。

但一些香港媒体曾称，通过BNO护照移居英国的香港人无法享受当地公民的福利，不仅深受英国国内物价高涨的影响，香港专业人才在英国也只能暂时从事低技能工作，沦为“二等公民”。

对此，中国外交部发言人汪文斌也曾批评，“一些受蛊惑的港人背井离乡，抵达英国后却沦为权益缺乏保障的‘二等公民’。英方的目的究竟是‘保护’港人，还是祸乱香港，相信大家都看得清清楚楚。”