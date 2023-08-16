赖清德笑应“赖萧配”：没有谈到选举的事情

台湾副总统赖清德出访巴拉圭行程接近尾声，星期三（8月16日）与媒体茶叙被问到驻美代表萧美琴是理想的副手人选时，赖清德说他这次任务清楚，没有为了选举，自然跟萧美琴就没有谈到选举的事情。不过台媒报道称，他回答时一度笑到讲不下去，也形成特别画面。

根据台湾联合报报道，赖清德说，这次来就是担任台湾总统蔡英文特使到巴拉圭，任务很清楚，并没有为了选举，自然跟萧美琴就没有谈到选举的事情。

赖清德说，大家都很清楚，萧美琴在美国这段时间为台湾所做的外交贡献，大家有目共睹，这几年也因为萧美琴的努力，协助蔡英文总统建立了跟美国之间相当值得信赖、且畅通的沟通管道，这些对台湾来说都是重要资产。

随后又有媒体问萧美琴担任副手对青年这一块有加分吗？赖清德对此没有回答。

报道说，茶叙结束后，媒体私下问赖清德为何谈到萧美琴就一直笑？赖清德说，因为这问题他已经回答三次了。

赖清德上星期六（8月12日）启程前往巴拉圭，参加新任总统佩纳的就职典礼，並于美东时间12日晚降落纽约肯尼迪国际机场，萧美琴与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）一同到场接机。

赖清德13日赴花旗球场观看纽约大都会对战亚特兰大勇士赛事，并与萧美琴穿球衣合影，引发外界对于“赖萧配”的联想。