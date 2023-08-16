侯友宜公布竞选标志“2024” 誓言实现政党轮替

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜星期三（8月16日）公布竞选标志为“2024”，称2024是台湾最关键的一年，并誓言要实现政党轮替。

综合台湾《经济日报》《自由时报》报道，侯友宜竞选办公室星期三（8月16日）召开记者会并公布侯友宜的竞选标志。标志上除了有侯友宜的照片、“2024”数字外，还有“政党轮替”“台湾再出发”“安居乐业”等文字。

办公室发言人李利贞称，“2024”以深蓝色、粗黑字体呈现厚重、稳重感，代表侯友宜的政策最可靠，最能够让台湾民众安居乐业，也代表国民党能够带领台湾走出兵凶战危的乌云，永续两岸的和平稳定。她说，未来竞选标志还会搭配其他文字以及英文版本等不同组合。

侯友宜竞星期三也在脸书发文称，2024年对台湾来说是非常关键的一年，台湾会走向战争还是永保和平、会稳步前进还是停滞不前，明年1月的台湾总统大选将决定一切。

侯友宜称，2024年也将是被历史铭记的一年。为了壮大台湾，守护“中华民国”，必须下架贪腐无能的执政者，“我们都参与了这场壮阔辉煌的政党轮替行动”。

他还称，时代快速变迁，内外挑战越来越艰巨，唯有加入国民党主导的政党轮替，台湾人民安居乐业的愿望才会实现。

不过，在截至8月份的多项民调中，侯友宜仍落后于其他两名总统候选人赖清德和柯文哲。越来越多声音认为，国民党将难以起到主导作用，来整合在野势力形成联盟共同下架执政的民进党。