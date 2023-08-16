摩根大通等投行下调中国经济增长预测 料5%目标无法实现

连续第二个月疲软的经济数据，促使摩根大通等国际投行下调中国2023年的经济增长预测。这一波下调凸显了如果中国不采取更多切实的政策措施，恐怕将无法实现今年经济增长5%左右的目标。

彭博社报道，摩根大通将2023年中国全年国内生产总值（GDP）增长率预测下调至4.8%。而5月初，该行还曾经预测中国经济将增长6.4%，是给出最乐观估计的机构之一。

朱海斌等摩根大通经济学家目前预计明年中国经济增长4.2%。据彭博整理的数据，若真如预期所料，那将是自毛泽东时代以来中国首次连续三年GDP增长率低于5%。

巴克莱则将中国今年GDP增长预测下调0.4个百分点至4.5%，同时维持2024年增长预期在低于共识的4%。

常健等巴克莱经济学家给出的下调原因是：消费、房地产、出口和信贷数据普遍令人失望，且缺乏切实有效的财政和消费刺激措施。

中国官方星期二（8月15日）公布的7月数据显示，消费支出、工业增加值和投资活动增速全线下滑。在此之前，同样令人失望的6月份经济数据，已经促使多家银行在上月下调了全年经济预测。

瑞穗金融集团正是其中之一。这家日本大型银行将中国全年GDP增长预测从5.5%调降至5%。该行高级中国经济学家塞丽娜周（译名，Serena Zhou）提到了房地产市场持续疲软带来不利因素。

摩根大通也强调了中国房地产业的困境。该行经济学家说，“房地产市场前景恶化，尤其是土地购买量和新屋开工量又大幅下降，往往会加大对经济的拖累”。

但是并非所有机构都在下调预测。渣打银行称，中国全年经济增长预测维持5.4%不变。

丁爽等渣打经济学家在一份报告中写道，“尽管第三季度开局不佳，但我们仍然认为中国可以实现5%左右的GDP增长目标”。他们还预计中国防疫解封将提振服务业。

一些机构虽然维持预估不变但提到展望可能调整，比如摩根士丹利首席中国经济学家邢自强等人称，如果政策宽松步伐较慢，中国5%的经济增长目标有可能无法达到。