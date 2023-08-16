福州西安拟调整优化个人住房贷款政策

中国福州拟优化住房信贷政策，降低部分购房群体首付比例；西安也正在研究调整个人住房贷款政策，拟降低个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限。

《上海证券报》星期二（8月15日）引述知情人士报道，近期福州有关部门正在研究优化调整住房信贷政策。当前，福州限购地区根据持有住房套数和存量房贷情况，执行30%、40%、50%三档首付比例。

此次调整拟对已有一套住房且房贷尚未偿清、再次申请个人住房贷款的购房人，首付比例由目前的50%下调至40%。这主要是为了支持改善性住房需求，降低改善性购房首付压力。

报道称，西安也正在研究调整个人住房贷款政策，拟降低辖内个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限。西安现行的首套房贷款政策与全国政策一致，但二套房贷款利率和首付比例政策下限均高于全国政策。

相关调整落地后，西安限购区域个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限将与全国政策下限保持一致。具体为：首套房首付比例不低于30%、利率不低于贷款市场报价利率（LPR）-20BP，二套房首付比例不低于40%、利率不低于LPR+60BP。

据第一财经报道，7月24日召开的中共政治局会议首次明确提出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。自“调整优化房地产政策”以来，郑州等地已先后发布优化房地产具体政策。

郑州市住房保障和房地产管理局8月3日发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，包括十五条政策，明确取消限售政策，落实“认房不认贷”政策等，更大程度满足刚需和改善性住房需求。

在市场分析看来，郑州等在内的主要城市均不断优化调整相关政策，对改善市场信心、市场活跃度提升起到一定带动效果。

第一财经引述招联首席研究员董希淼分析说，当前中国房地产市场供求关系已经发生重大变化，部分地区房地产市场较为疲软，居民住房消费需求不振。因此，为适应新形势、新变化，适时调整优化住房信贷政策不仅具有必要性，还具有紧迫性。