中国进口伊朗原油达到10年来最高水平

数据情报公司Kpler的数据显示，由于全球油价上涨，受到国际制裁的伊朗折价原油对中国而言更具吸引力，中国进口伊朗原油的数量达到10年来最高水平。

据彭博社星期三（8月16日）报道，Kpler估计，中国8月份每天将从伊朗进口约150万桶原油。相比之下，今年前七个月中国进口伊朗原油的日均量为91万7000桶。8月的进口量将是Kpler自2013年有统计数据以来的最高值。

另一家公司Vortexa Ltd.也估计，中国8月份每天将从伊朗进口约100万桶原油，高于去年12月创纪录的单月130万桶。

全球原油基准布伦特原油价格自6月下旬以来大涨约五分之一，促使折价原油的需求量上升。报道称，中国山东省多家独立炼油厂近来也纷纷采购伊朗原油。

据参与交易的贸易商称，伊朗两种主要品级原油目前每桶的交易价格比布伦特原油便宜超过10美元（约13新元），而且也比俄罗斯同类品种原油便宜很多。

Kpler高级石油分析师Homayoun Falakshahi说，“基准价格越高，山东炼厂购买伊朗原油的风险回报率就越高。”在中国政府数据中，伊朗原油通常被标记来自马来西亚，如果这些原油与质量更重的委内瑞拉原油混合，还可被标记为稀释沥青混合料。

伊朗今年一直在逐步增加石油出口，其中大部分销往中国。据贸易商称，北京已放松对进口沥青混合料的调查，加快货物通关。

美国政府在2018年11月重启对伊朗能源和金融等领域制裁，禁止伊朗对外出口原油。美国当时也给予印度、土耳其等八个伊朗原油进口国家和地区暂时性制裁豁免，以稳定国际原油市场供应。

不过，美国政府2019年4月宣布，不再给予部分国家和地区进口伊朗原油的制裁豁免，以全面禁止伊朗原油出口。