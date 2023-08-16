新东方被举报停课后网民要求恢复 当地教育局：参照国家政策执行

一名网红博主举报新东方开展暑期补课后，引发网民议论。有网民在浙江省政府网站“浙江省民呼我为统一平台”留言要求“还新东方公道，恢复高中生补课”，杭州市教育局8月14日答复称，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训，对面向普通高中学生的学科类培训机构的管理，参照执行。

根据澎湃新闻报道，一名视频博主8月4日起在社交媒体上发布了一系列拍摄新东方开展暑期补课，并将其举报至杭州市拱墅区教育局的短视频。“杭州新东方全面停课”“网红称要让补课行为在浙江断根”等话题近日陆续登上微博热搜。

该视频博主11日晚再次发布视频称，杭州拱墅区教育局通知他已同相关部门成立联合调查组，正介入调查举证。杭州新东方客服当天表示，杭州新东方已全面停课，恢复时间待定。

对此，有杭州网民在“浙江省民呼我为统一平台”留言，要求“还新东方公道，恢复高中生补课”。其称，惊闻教育局查停新东方补课，这背弃了杭州乃至浙江历来的开明形象。新东方补课也是高中补课，完全不违反国家的政策。为什么一个人投诉，就干一个出力不落好的事情呢？请解释查办新东方高中补课的法律依据或政策依据。

“浙江省民呼我为统一平台”8月14日消息，针对杭州一位网民关于“还新东方公道，恢复高中生补课”的留言，杭州市教育局答复称，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训，对面向普通高中学生的学科类培训机构的管理，参照执行。

杭州市教育局还表示，自“双减（政策）”以来，杭州市面向中小学开展学科类培训的校外培训机构除滨江区还有四家外，其他所有面向中小学开展学科类培训机构的办学许可证均已注销，不再具备开展中小学学科类培训（含高中段）的资质。

另据中新经纬8月10日报道，就高中学科类培训究竟是否违规的问题，教育部基础教育司咨询接线工作人员回复媒体查询时说，高中主要是参照《意见》执行，如何参照需根据具体细节。“双减的政策是针对义务教育阶段，高中只要是自愿，不是学校集中统一强制性的补课，从我个人的理解，这个应该不属于违规。”

报道指出，前述举报杭州新东方补课的博主在视频中表示，举报提前补课是因其会造成教育不公平。在社交平台上，有网民支持该网红的举报并赞同其观点，也有反对声认为，举报者的行为只会导致补习费继续上涨，只要提前补课的现象整治不完，就不可能做到公平。有网民称，视频博主的举报是“断了普通家庭孩子们的进步之路”。