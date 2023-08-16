侯友宜据报8月23日到金门发表和平宣言

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜计划在“八二三炮战”65周年当天，到金门发表和平宣言，并可能与鸿海创办人郭台铭同框。

据台湾《联合报》星期三（8月16日）报道，侯友宜目前安排的行程是，8月22日中午从松山机场出发前往金门，23日下午返程，期间除了参与纪念活动，也将到当地走访，了解地方需求。侯友宜计划在金门访问期间发表和平宣言，强调2024年是战争与和平的选择。

报道称，侯友宜阵营邀请了新北市五名立委参选人林金结、林国春、叶元之、洪佳君、廖先翔同行。林金结说，8月23日是值得纪念的日子，要感念当年牺牲的先贤先烈，才有如今的安定与和平；台湾不希望成为乌克兰第二，蓝军立场是不统不独不武，促成两岸和平，绿营则是不接触、不谈判、不妥协，蓝绿处理两岸议题的智慧与格局高下立判。

在金门出生的林国春说，据他了解，侯友宜今年八二三活动可能会到访八二三战史馆、太武山军人公墓献花，也会到城隍庙参拜。报道称，侯友宜和郭台铭最可能在太武山公墓献花活动时同台。

林国春说，侯友宜还将在小金门发表两岸和平宣言等论述，并表示已组织好“金门战警后援会”，由退休警官32人、战警65人到场声援，全力为侯友宜助阵。

今年5月争取国民党征召失利的郭台铭正酝酿参选总统。郭台铭早前透露，他8月23日将到访金门并发表“和平倡议”，提出让两岸进行实质沟通的管道，以作为他在今年5月发表的和平宣言进阶版。一般评估认为，郭台铭将在这天宣布决定参加台湾总统选举，并发起百万联名公署，垫高参选声势。