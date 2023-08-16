印度据报几乎不再从中国进口手机

中国财经媒体报道，随着印度在手机制造的产业生态日渐完备，该国已经几乎不再需要从中国进口手机整机。

第一财经星期三（8月16日）报道，根据调研机构Counterpoint提供的数据，2022年苹果手机的生产组装中，中国市场的份额为96%，印度紧随其后，约占4%左右。但从去年9月开始，越来越多的消费者发现，他们买到的iPhone 14系列包装盒上印着“Assembled in India”的字样。这意味着，最新款的苹果手机正在由印度生产制造。苹果公司计划到2025年将25%的生产转移到印度。

报道称，中国手机制造商小米、OPPO和vivo都已经实现了在印度的生产制造。同时，韩国手机制造商三星目前能在印度制造所有的旗舰手机，而在两年前并不是这样。

“苹果和三星在过去两年里实现了显著增长。”Counterpoint高级分析师贾因（Shilpi Jain）说，印度政府正在推动智能手机制造商增加本地价值，包括制造本地化。

据第一财经，这种趋势在过去十年间令中国和印度的手机贸易格局发生颠覆。在2014年，中国每年向印度出口的手机数量可达到1.8亿部。但近年来，随着印度在手机制造的产业生态日渐完备，它已经几乎不再需要从中国进口手机整机。

据印度海关统计，印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2022年的377万部，萎缩了超98%，自中国的进口量更是从1.79亿部降至219万部。