报告：台湾上半年平均每秒遭遇网攻近1.5万次

一项数据显示，台湾今年上半年平均每秒遭遇网络攻击近1万5000次，位居亚太地区之冠。

据台湾《联合报》报道，网络安全公司Fortinet旗下FortiGuard Labs威胁情资中心星期三（8月16日）公布《2023上半年全球资安威胁报告》。

报告显示，2023年上半年亚太地区共侦测4120亿次恶意网络威胁，其中台湾占比55%，数量高达2248亿次，相当于每秒就有近1万5000次攻击发生，居亚太之冠。与2022年同期相比，2023年上半年在台湾侦测到的威胁数量更大增81.6%。黑客最常用的攻击手段包括：分散式阻断服务（DDoS）攻击、滥用双倍脉冲星（Double Pulsar）漏洞等。

报告指出，2023年上半年在台湾侦测到的勒索软件数量，与2022年同期相比大减93.4%，全球勒索软件的统计数量也相较五年前下降近一成。尽管如此，台湾企业仍不能掉以轻心，因为这代表黑客组织在网攻技术的持续进化下，已逐渐舍弃过往“乱枪打鸟”的随机入侵手法，转而发动更具杀伤力的针对性攻击来提升投资报酬率，以寻求经济利益的最大化。

在勒索软件肆虐的同时，企业也必须应对数量更多、手法更多元的黑客攻击。报告统计，2023年上半年网络犯罪者在台湾试图利用漏洞进行网络攻击的次数高达27.8亿次，较2022年同期成长超过63.5%。而2023年上半年报告更在全球发现过万种漏洞入侵手段，与五年前相比大增68%，显示企业面对的入侵行为不仅日益增加，攻击手法也变得越来越多样化。

Fortinet台湾区总经理吴章铭说，随着黑客不断精进攻击手法、调整进攻策略，并发展效益更高的获利模式，台湾企业面临的资安挑战也日益严峻，不论是攻击数量或影响程度皆更甚以往。面对来势汹汹的针对性攻击，他建议台湾企业部署由AI（人工智能）驱动的资安解决方案，同时采用高度整合且自动化的智慧平台，让资安团队得以即时掌握攻击样态、侦测黑客攻击。