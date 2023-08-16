香港警队高层调整：周一鸣任警务处行动副处长

香港警队高层进行人事调整，警务处副处长（管理）周一鸣将调任警务处副处长（行动），接棒退休的袁旭健；警务处高级助理处长陈俊燊获委任为警务处副处长，接替周一鸣出任副处长（管理）；警务处助理处长（公共关系）陈东晋升为警务处高级助理处长，出任行动处处长。

据香港警务处网站星期二（8月15日）发布的消息，上述调动于8月16日生效。

公开简历显示，周一鸣1995年加入香港警队任职督察，担任分区、区、总区及总部层面的刑事调查及情报搜集工作，累积了丰富的刑侦调查、刑事情报及政策制定的工作经验，曾担任西九龙总区副指挥官、香港警务处助理处长、高级助理处长等职，2022年4月升任警务处副处长。

陈俊燊于1997年加入香港警队，曾负责前线指挥、刑事情报、专业培训及政策制定工作。2016年晋升总警司后，他先后担任中区警区指挥官及港岛总区副指挥官，2019年2月升任警务处助理处长，去年4月晋升为警务处高级助理处长，接任行动处处长。

陈东于1996年加入香港警队，曾驻守多个前线及总部单位，2018年晋升为总警司，先后主管毒品调查科和网络安全及科技罪案调查科。2020年升任警务处助理处长并主管保安部，去年8月起主管公共关系部。

此前担任警务处副处长（行动）的袁旭健已于近日退休。据港媒介绍，他从警37年，其间屡破谋杀、绑架、械劫等重大案件，并与同事协力拘捕“贼王”。2019年反修例风波中，他带领警队刑事部门战胜“黑暴”，为社会由乱及治立下重要功劳。

此番调整后，香港警务处高层“一正三副”分别为：处长萧泽颐、副处长（行动）周一鸣、副处长（管理）陈俊燊、副处长（国家安全）简启恩。