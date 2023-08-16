港立法会主席：立法院示威区2025年才考虑开放

香港立法会主席梁君彦说，香港立法会综合大楼示威区的美化工程已完成，但至少要到2025年初才会考虑是否重开。

香港《信报》星期三（8月16日）刊登梁君彦的专访内容。梁君彦说，虽然立法会大楼示威区的美化工程已完成，但立法会大楼正在进行扩建，部分被拆卸的玻璃仍放在示威区旁的立法会广场，若现在开放可能会危及示威人士，因此要等到2025年初扩建工程完成后，才考虑重新开放。

梁君彦强调，除了上述因素外，没有其他政治考虑。

根据香港《立法会广场使用指引》，个别人士或团体一般获准在立法会行管会指定的示威区内请愿或示威。2011年立法会大楼正式启用后，立法会正门外、属立法会广场一部分、俗称“煲底”的雨盖位置被划为示威区。

以往每逢香港特区政府宣读《施政报告》或《财政预算案》时，都会有诉求人士在示威区向特首和财政司司长示威请愿。2019年7月1日有示威者闯入立法会后，示威区一度被围封；2021年解封后，至今未对外开放。

被问到示威区在2025年重新开放是否恰当时，香港立法会议员谢伟俊认为，和平示威是香港特色，甚至有中国大陆游客会到香港参观示威；如果社会环境安定，就应让市民在包括立法会示威区在内的地方表达意见。

他认为，香港反修例风波爆发后，香港社会仍有其他不满声音，却难以抒发，应该像“大禹治水”疏导民怨才能长治久安。

香港社民连主席陈宝莹也说，示威、请愿是《基本法》赋予的宪制权利，有关部门应协助市民和平示威，尤其立法机关管理的示威区，立法会有责任促成民意传达；而且过往示威区可让不同团体同时请愿，展现五光十色。她认为，立法会拖延得太久，应交代为何长期剥夺市民请愿权利，以及能否在另一区域划出示威区代替。