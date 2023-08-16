台媒称当郭台铭副手 韩国瑜妻子：今天不是愚人节

对于有台湾媒体报道指将担任鸿海创办人郭台铭的副手，前高雄市长韩国瑜的妻子李佳芬坚决否认，并称自己完全不知道、也没听说过这件事，“今天又不是愚人节”。

《镜周刊》星期二（8月15日）报道，为挺郭台铭而退出国民党的彰化县议长谢典林，其信任的政治顾问、前无党籍彰化县议员刘坤鳢，近来曾多次向谢典林建议，应将李佳芬列为郭台铭竞选总统的搭档人选之一。

报道称，刘坤鳢分析说，一来李佳芬能凝聚“韩粉”（韩国瑜粉丝）并收获部分蓝营票盘，有助冲高郭台铭的联署份数；二来“郭李配”能向民众党总统参选人柯文哲的阵营秀政治肌肉，从选战策略角度来看，李佳芬将是合适人选。

对此，李佳芬接受《联合报》访问时说，自己完全不知道、也没听说过这件事，“应该是选举前太无聊了，找个对象开玩笑吧，今天又不是愚人节，这样的讯息只能说纯粹博君一笑”。

李佳芬还说，相较于选举，办学比较重要，目前她全心全意都在校务推动方面。李佳芬是台湾维多利亚双语中小学的副董事长。

根据《自由时报》，郭台铭星期三上午被媒体问及此事时，也回应说“我自己都没有听过”。

外界认为，郭台铭可能在8月23日“八二三”炮战65周年于金门宣布参选，并在9月17日公民联署登记截止前启动百万人联署，垫高参选气势和谈判筹码，“以战逼和”主导在野整合。

谢典林上周接受电台专访时曾说，如果郭台铭与国民党总统参选人侯友宜和柯文哲合作，三方共推一组正副总统参选人“是最好的局”，但目前国民党没有弹性，只想当总统拒当副手，因此他寄望郭柯能合作。

谢典林认为，郭台铭与柯文哲的协调弹性比较大。他声称郭柯幕僚已在国民党7月23日全代会确定提名侯友宜的隔天，就恢复接触谈合作。他认为只要能胜选，就符合选民期待，至于谁正谁副由他们自己协调。