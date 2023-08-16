“西安城北第一高”荣民金融中心被指拖欠工程款已停工

正在建设中的“西安城北第一高”荣民金融中心近日陷入停工疑云。项目中心告示牌显示，工地因荣民集团拖欠巨额工程款，已被迫停工。

根据中国房地产报报道，荣民金融中心8月9日出现了一张告示牌，内容为“本工地因荣民集团拖欠巨额工程款，已被迫停工。禁止一切与本工地无关人员入内，否则后果自负”。落款为中国建筑第七工程局有限公司。

针对上述内容，荣民地产8月11日对外发布了《关于荣民金融中心项目建设情况不实信息的严正声明》，称目前公司与中建七局沟通顺畅，合作正常，项目在双方的努力下正在积极有序推进中，全力保障项目早日建成并顺利交付。

对于荣民金融中心停工一事，媒体联系了荣民控股相关人士，不过截至发稿对方并未回复。一位接近中建七局四公司的人士表示，“哪个项目没有拖欠工程款的，目前双方已经达成和解，正准备复工的事情。”

报道指出，这已不是荣民金融中心第一次被曝出资金问题。2022年，有网民向西安人社局反馈，西安荣民金融中心项目钢结构安装拖欠农民工工资26人50万元（人民币，下同，约9万3000新元），此工程在2021年5至7月份未支付劳务公司一分钱。此外，荣民捌号也曾被曝出拖欠工人工资事件。

天眼查资料显示，荣民控股旗下公司荣民地产也深陷41宗法律诉讼，其中有两则司法协助信息引入关注，2023年4月，西安市中级人民法院冻结了荣民地产10000万元的股权及其他投资收益，股权被执行的企业为西安崇江企业管理咨询合伙企业（有限合伙），荣民地产持有该公司16.64%的股权；2023年5月，西安市中级人民法院冻结了荣民地产5000万元的股权及其他收益，股权被执行的企业为西安荣民科创房地产开发有限公司，荣民地产持有其10%的股权。

总高270米的荣民国际金融中心被称为“西安城北第一高”，项目由由荣民集团投资，世界顶级建筑设计事务所Gensler担纲设计，总投资高达20亿元，2017年5月开工奠基，计划2023年交付。

根据公开资料显示，2018年底完成了主楼筏板混凝土浇筑，2019年5月1日冲出正负零，2020年10月核心筒突破了180米，2022年底核心筒封顶。到了2023年2月份，承建方中建七局四公司称，项目主体结构已经封顶。