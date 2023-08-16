中国将安全保密工作扩大到能源领域，要求发挥好核能、石油等能源行业的保密优良传统，加大保密宣传力度。

中国国家能源局星期三（8月16日）在官方微信公号称，能源转型发展中的一些矛盾和难题，往往也是境外敌对势力想要窃取和攻击的重点。“他们紧盯我国能源领域，加紧搜集各类数据信息，借以扭曲诋毁我国能源战略规划、转型发展等工作，干扰影响我来之不易的安全稳定环境。”

中国国家能源局要求强化保密监督检查，加大违纪违法处置力度，对于违反保密法律法规和管理制度造成失泄密的，要依法依规严肃问责。

据彭博社报道，中国对美国及其盟友警惕性日渐增强，广泛开展保密安全工作，包括限制公开信息访问，修订《反间谍法》，加大对反间谍工作的支持力度。

中国是全球最大的能源生产国和消费国，煤炭开采和燃烧占全球一半以上，石油和天然气进口量超过其他任何国家，光伏和水电装机规模居全球首位。

报道称，虽然这些信息不像欧美那样容易获得，但政府机构和研究机构仍会定期发布数据，公司、投资者和学者可以掌握对全球贸易流动和气候变化有着重要意义的趋势。

不过在较为敏感时期，能源信息会被加强管控。2020年，中国煤炭运销协会停止发布每日耗煤量等被普遍用来实时反映国家经济健康程度的数据。2021年中国煤炭供应短缺，成本飙升，电力供应紧张，两家煤炭数据提供商后来暂停发布价格指数。