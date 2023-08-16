赖清德承诺延续蔡英文路线

台湾执政的民进党总统参选人赖清德誓言，他将会延续台湾总统蔡英文的路线，蔡英文现在的国安外交团队也会是他的国安团队。

据台湾《上报》报道，赖清德星期三（8月16日）在结束邦交国巴拉圭出访行程前，与随行媒体茶叙。当被问及个人外交智囊团的相关问题时，赖清德以美国政府为例说，美国总统拜登以前是奥巴马的团队成员，而奥巴马的团队现在也是拜登政府的团队成员。

他续称，自己现在属于蔡英文的国安外交团队，未来如果有机会领导台湾，蔡英文现在的团队也会是他的团队成员，这是延续的，不只是美国，台湾也必然是这样的情况。

赖清德称，台湾的外交受到北京的巨大阻扰，未来台湾要积极与理念相近国家持续深化民主、自由、人权沟通，在经济、产业、文化、教育等谋求符合双方利益的合作计划。他认为，这种实质外交成效，是台湾未来可以加强的。

前往巴拉圭出席总统就职典礼的赖清德于16日结束巴拉圭行程，随后将转往美国旧金山过境。

针对此次出访过境美国安排再次引发“疑赖论”的声音，赖清德说，台湾正副总统过境美国行之有年，这次台湾与美国团队讨论过程显示彼此默契信赖。

赖清德表示，此次过境展现稳健、负责任的态度，也符合安全、舒适、便利、尊严的原则。他认为，不管“疑赖论”或“疑美论”都是北京政府的宣传，目的是要分化台湾与美国关系，在台湾社会创造错误认知，进而影响明年总统立委选举。