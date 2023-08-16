网传被卖至缅北 女大学生称身份信息被盗用

针对中国互联网上流传的一名22岁云南女大学生被贩卖至缅甸的消息，这名女大学生星期三（8月16日）称自己身处昆明，身份信息被盗用。

据澎湃新闻报道，一份8月3日的网传聊天记录显示，一位名为“闵闽”的网民在群聊中发一条信息，内容为“昆明出2个人，一个22岁女大学生，一个17岁未成年，能走汇汪担保的老板来！”

随后，一名疑似买家的网民联系“闵闽”，对女孩询价。双方在聊天过程中多次提及“猪仔”“蛇头”“偷渡”等词。

“闵闽”称，22岁女大学生名为李某，她的价格为12万元（人民币，下同，约2.2万新元），如果不要未成年的男生，就将他留在国内，只送女大学生出境。“闵闽”还在聊天记录中说，这两人明天必须送走，如果想要的话，“明天拉群并安排‘蛇头’接人”。

网传的聊天记录还附带了疑似被拐女生的照片及身份证。相关信息显示，李某祝出生于2001年3月，户籍地是云南保山市隆阳区永昌街道。

澎湃新闻记者星期二（15日）从保山市公安局反诈中心获悉，此前未收到前述网传女生的信息，目前反诈中心已按程序启动调查。

但当事人星期三出面回应称，自己身处在昆明，目前已与家人及同学取得联系，“身份证和手机丢失，身份信息被盗用”。

不过，相关报道仍引发了中国网民的极大关注，“缅北”关键词在星期三下午登上新浪微博热搜榜榜首。不少网民也将此事与缅甸频发的电信诈骗案联系了起来，留言提醒不要轻信赴境外高薪工作或低价东南亚旅游团的宣传。

而由于政局动荡、电信诈骗猖獗等原因，缅甸旅游业近期也遭遇了前所未有的冲击，其中以中国游客为主的外国游客数量大幅减少。

潇湘晨报引述缅甸媒体报道称，今年上半年，缅甸仅吸引了约45万名的国外游客，虽然较去年同期有所增加，但远不及疫情前数字，也大幅低于邻国今年的游客数据。

报道举例，2019年缅甸接待了超过438万外国游客，而今年上半年，缅甸的邻国老挝也接待了160多万名国外游客，是缅甸同期的三倍多。

另据都市快报报道，在一些旅游预订平台上，缅甸的酒店价格降幅逼近六成，有的五星级酒店最低只要300多人民币一晚，仍然难以吸引游客入住。

针对电信诈骗问题，中国驻缅甸使馆也曾发布橙色（高风险）旅游风险提示，提醒中国公民切勿轻信所谓网络高薪招聘信息，偷渡至境外从事各类违法犯罪活动，以免生命财产安全受到损害。