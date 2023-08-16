中国外交部：炒作中国经济问题终将被现实打脸

针对有舆论认为中国经济增长放缓可能对全球经济发展构成风险，中国外交部称，炒作或放大中国疫后经济复苏进程中存在的问题，最终难免被现实打脸。

中国外交部发言人汪文斌星期三（8月16日）在例行新闻发布会上说，中国经济放缓对全球构成风险的论调有悖事实。事实上，中国经济持续恢复，总体回升向好，依然是世界经济增长的重要引擎。

汪文斌称，中国今年上半年国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速，也快于疫情三年年均4.5%的增速，超过美国增速逾三个百分点。国际货币基金组织上月发布最新的《世界经济展望报告》，预计今年中国经济将增长5.2%，对世界经济增长的贡献率将达到三分之一。

汪文斌还称，中国经济高质量发展扎实推进，提质增量亮点纷呈。消费对经济增长的拉动明显增强、产业升级态势持续、外贸韧性强优势持续显现。

但汪文斌也坦言，当前世界经济复苏乏力，全球通货膨胀持续，金融市场动荡，债务压力上升，各国经济都面临着不小的挑战。中国疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，难免会有发展中的困难和前进中的问题，“但我们从不避讳问题，而是采取措施积极加以解决，成效也已经或正在显现”。

他说，中方近期出台恢复和扩大消费、促进民营经济发展壮大、加大吸引外商投资力度等一系列针对性强、含金量高的举措，受到国内外投资者广泛欢迎。“少数西方政客和媒体放大炒作中国疫后经济复苏进程中存在的阶段性问题，最终难免被现实打脸的命运。”

汪文斌重申，中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变。中国有信心、有条件、有能力高质量完成全年经济社会发展目标任务，推动中国经济巨轮驶向更广阔的未来，继续为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力。

中国7月份宏观数据各项经济指标全面下滑，不少分析认为，这些疲软的数据表明，中国经济可能已陷入通货紧缩。

美国总统拜登8月10日还在一场活动上说，中国经济增长放缓，失业率居高不下，达到退休年龄的人口超过劳动人口。他担心这个全球第二大经济体，可能因此变成威胁全球其他地区的“定时炸弹”；美国财长耶伦也说，中国经济放缓对美国来说是个“风险因素”。