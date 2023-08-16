网传刘若英西安演唱会被取消 当地文旅厅：目前程序正常走

继距开唱不到24小时的春浪音乐节宣布取消后，网上消息传出，又一场在西安举办的刘若英演唱会在距离开演仅四天前紧急取消。陕西省文旅厅工作人员星期二晚回应说，演唱会是正常审批的，到目前为止没有发通知把它给取消，“我们这块的程序到目前为止都是正常走的。”

综合羊城晚报和九派新闻报道，网名为“刘涵cello”的账号星期二（8月15日）傍晚称，刚刚收到通知，原定于8月19日在西安举办的刘若英“飞行日”2023巡回演唱会确定取消，距离正式开演仅4天。相关话题也冲上微博热搜。

“刘涵cello”在微博中发文还说：“很抱歉要通知大家，我们刚刚收到通知，西安场确定取消了，很抱歉是这样的消息，我这边不代表公司方，所以如果大家有任何关于西安场的问题想了解，可能还是要透过公司的管道去理解，但也请相信会到现在才突然宣布公司一定是有极力去争取如期演出的，很可惜西安场目前暂时见不到面了，我们下周重庆见。”

该账号曾发布过刘若英巡演的北京、广州、苏州等场次的个人记录，从过往发布内容来看，该用户为刘若英巡演的大提琴手。

随后，名为“刘若英陕西后援”的账号也发出演出取消的通知：“遗憾地通知大家，奶茶飞行日8·19西安站演唱会暂时取消，请大家妥善安排后续事宜，以官方消息为准。还是相信，这几个月付出的努力和真心是值得的，有缘再见。”

该消息一出，引发热议，当中不乏已经订好机票和酒店的消费者表示强烈的不满。随着话题发酵，首先发出消息的“刘涵cello”通过开启“一键防护”模式，关闭了评论功能和转发内容的展示。“刘若英陕西后援”也删除了通知演出取消的微博。

据南方都市报，陕西省文旅厅工作人员星期二晚通过电话针对此事接受媒体询问时说：“演唱会我们是正常审批的，刘若英演唱会我们把正常的审批程序履行完以后，也有一些(人)问到取消什么的，但我们这块到目前为止没有发通知把它给取消。最新的消息主办方可能掌握得更全一些，我们这块的程序到目前为止都是正常走的。”

随后，媒体向刘若英所属的相信音乐方求证，截至当晚8时许，相信音乐暂未作出回应。

西安市委宣传部的工作人员当天回应媒体查询时称：“我们目前没有收到有关这方面的文件。”西安市文旅局国内交流推广处的工作人员称，演唱会取消与否不归其所在部门管，他对此并不清楚。刘若英此次演唱会原定于西安奥体中心举办，该中心工作人员称，他们暂时还没有得到具体通知，“我们只是把场地租用给活动方，活动方那边是怎么安排的，我们就不清楚了。”对于即将开唱的五月天西安演唱会是否会取消，她表示也不清楚。

西安8月6日举行了一场顶流人气组合TFBOYS十周年演唱会，现场一度陷入混乱。随后传出西安8月9月的演唱会项目已全部取消。西安上星期五在距开唱不到24小时之际宣布取消春浪音乐节。