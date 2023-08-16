新疆生产建设兵团原副司令员焦小平被捕 被指干扰碳中和目标实施

中共新疆生产建设兵团原党委常委、副司令员焦小平涉嫌受贿被捕，他曾被指干扰碳达峰碳中和战略目标实施。

据央视新闻星期三（8月16日）报道，焦小平涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，经最高人民检察院指定管辖，重庆市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对焦小平作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。

公开资料显示，焦小平于1966年7月生，在职研究生，经济学硕士、公共管理硕士，高级经济师。

焦小平从1989年起在中国财政部预算司、国家控制社会集团购买力办公室、世界银行司、办公厅、国际司等司局工作，后任财政部政府和社会资本合作（PPP）中心（中国清洁发展机制基金管理中心）副主任，中国清洁发展机制基金管理中心（财政部政府和社会资本合作中心）党委书记、主任。

焦小平去年6月调任新疆生产建设兵团党委常委、新疆生产建设兵团副司令员、中国新建集团公司副总经理，直至今年2月官宣落马，同年7月被“双开”（开除中共党籍和公职）。

当时的双开通报指，焦小平毫无政治意识，违背新发展理念，干扰碳达峰碳中和战略目标实施；罔顾中共中央对秦岭生态环境保护的重要要求，我行我素，支持特定关系人开发秦岭地区小水电，破坏秦岭生态；执行中央决策部署走形变调，加剧政府隐性债务风险，制造金融安全隐患。违规收受股权、经商办企业、拥有非上市公司股份、兼职取酬，为亲属、特定关系人谋取利益；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在贷款审批、债务重组等方面谋利，并非法收受巨额财物。