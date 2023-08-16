化解地方债风险 中国部分地方债限额空间有望启用

《21世纪经济报道》引述中国地方财政人士报道，下半年化解地方债风险的举措已经有了初步部署，可能利用现有债务限额空间来帮助地方债化解，但是额度和细则尚未明确。

7月24日，中共政治局会议部署下半年经济工作，会议指出要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。

《21世纪经济报道》星期三（8月16日）报道，中国某省份地方财政有关人士说，政治局会议之后，曾经围绕防范化解地方债风险召开吹风会，明确会动用债务限额空间来化解存量债务，但是具体额度和细则还没有明确。

中国财政部披露的2022年中央决算报告显示，截至2022年末，全国地方政府债务余额约为35.07万亿元（人民币，下同，约6.53万亿新元），控制在全国人大批准的地方政府债务限额37.65万亿元以内。这意味着地方债余额距离法定限额尚有2.58万亿元空间。

报道称，但从历史来看，对于地方债限额空间动用比较谨慎。

地方披露信息显示，2019年以来，湖南、贵州、云南、辽宁、内蒙古、甘肃、四川等省份多个建制县陆续纳入隐性债务化解试点。部分纳入试点的建制县，调用了债务限额空间来化解部分隐性债务，即通过发行再融资债券来偿还存量隐性债务，其调用债务限额规模多在十几亿元或几十亿元。

《21世纪经济报道》报道提到，虽然截至2022年底尚有超2万亿元地方债限额空间，但是不同省份分布不均，不同层级政府间也分布不均。

根据各省2023年预算报告，截至2022年底，上海债务余额距限额有2765亿元，规模居前；江西、江苏、新疆、北京等省份债务余额与限额差距超过1500亿元；部分省份该债务限额空间规模较小，比如黑龙江为120亿元，湖南为187亿元，重庆为210亿元。

部分省份限额空间集中在省本级，地级市政府自有债务限额空间有限。比如浙江省财政厅公布的2022年地方债务限额及余额决算表（不含宁波）显示，截至2022年底，浙江省（不含宁波）债务余额与限额差距约393亿元，其中浙江省本级债务余额与限额差距约391亿元，剩余10个地级市债务余额与限额空间均不超过1亿元。

中央财经大学财税学院教授白彦锋向《21世纪经济报道》分析，考虑到当前融资利率成本很低，个人房贷都在提前还款或者重整，地方债规模巨大，有必要抓住时间窗口置换，这本身就是降低债务成本、缓解投资需求不足的重要举措。当然，在这个过程中，对于债务合理性问题要严格鉴别，防止不合理成因的债务借此机会正名、推升地方债务整体风险。

白彦锋说：“债务合并监管主要是对法定债务与隐性债务的合并监管，避免法定债务和隐性债务之间‘藏猫猫’或者此消彼长。地方债管理要统分结合，法定债务和隐性债务应统筹纳入监管，但是不同类型债务需要分别处理。”

多位地方财政人士指出，地方债背后是治理问题，短期化债可以加以应对，但标本兼治需要花费更大力气。