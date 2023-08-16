摄影师用自己作品被视觉中国指侵权 遭索赔8.6万人民币

中国一名摄影师称，在公众号使用了自己拍摄的照片后，被视觉素材版权交易平台“视觉中国”指侵权，要求赔偿8万6000元（人民币，下同，约1万6000新元）。

中国星空摄影师戴建峰星期二（8月15日）在自己的微博“Jeff的星空之旅”发文称，当天收到了视觉中国打来的电话，说他的公众号侵权使用了视觉中国173张照片，要赔偿8万多元，“而当我打开内容一看，这些所谓的‘侵权照片’竟然是我自己拍摄的作品。”

戴建峰接受“九派新闻”采访时说，他在电话里告诉视觉中国的工作人员，这些照片都是他自己或朋友拍摄的，不应构成对视觉中国的侵权。但随后，视觉中国的工作人员向戴建峰发送了邮件，说明了涉及侵权的照片内容，并要求他限期回复。

邮件截图显示，视觉中国提供了两个解决方式，限期8月18日之前回复。其一是双方合作，戴建峰的公司以单价300元的价格购买不低于已使用数量(173张)图片，合作期限为一年，合作协议签订后，之前使用图片的责任可直接免责；其二是双方和解，戴建峰公司以单张500元的价格支付这173张图片的使用费，共计8万6500元。

戴建峰也透露，他曾授权作品给朋友的公司使用，而朋友公司也收到了视觉中国的电话，同样被索要一定赔偿。戴建峰质疑，视觉中国是从哪里获得他的照片并进行销售，拿他的照片起诉了多少公司，又获得多少收益？

视觉中国星期二晚间也通过官方微博公开回应此事，称经初步核实，涉事图片为戴建峰授权图片库Stocktrek Images进行销售，Stocktrek Images又将相关图片授权给Getty Images销售。

回应称：“视觉中国作为Getty Images在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。我们会继续与摄影师保持沟通，妥善处理相关误解。”

另据九派新闻报道，视觉中国一名工作人员解释称，公司内部有搜图功能，会将互联网中的图片与公司图库中的照片进行比对，并对结果进行进一步的筛查；若相似度较高，会采取相关措施。

戴建峰星期三早上再次通过个人微博回应称，不接受视觉中国回应中的观点。戴建峰说，他已与Stocktrek进行核实，Stocktrek明确告知，视觉中国无权销售他的作品，也没有他作品的任何版权，Getty也无权将他的作品再次转授。

戴建峰写道：“这里没有误会，到现在，你们（视觉中国）依然在网上非法销售我的作品，向我与他人谎称你们拥有作品的著作权并索赔。请立即停止你们的侵权行为！”

据中国媒体盘点，这并非视觉中国第一次“碰瓷”侵权、陷入版权争议。例如，2019年，视觉中国曾宣称对“人类首张黑洞照片”拥有版；同年，中国共青团中央官方微博曾发文质疑视觉中国称，“（中国）国旗、国徽的版权也是贵公司的?”该舆情发酵后，视觉中国紧急下线相关图片。

公开资料显示，视觉中国成立于2000年，是中国最大的视觉影像内容和整合营销传播服务提供商。视觉中国在2022年年报中称，公司目前提供4亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，是全球最大的同类数字版权内容平台之一。