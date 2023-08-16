八名大陆学者获香港未来科学大奖

香港未来科学大奖公布2023年的八名获奖学者，八人均来自中国大陆，数量创历年新高。

综合《星岛日报》和“香港01”报道，由香港未来科学大奖基金会设立的未来科学大奖星期三（8月16日）举行发布会，宣布2023届的获奖名单。

其中，“生命科学奖”有两名得主，分别是大陆学者蔡继杰和中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员周俭民，表彰两人对农作物病虫害及防治相关的研究贡献，各颁发50万美元（约68万新元）奖金。

“物质科学奖”也被授予两人，分别是中国超导物理学家赵忠贤和中国科学院院士陈仙辉，表彰两人对高温超导材料领域的研究贡献，各颁发50万美元奖金。

“数学与计算机科学奖”被授予四人，分别是大陆学者何恺明、任少卿、张祥雨、以及已故北京旷视科技首席科学家孙剑，表彰团队对人工智能的深度残差网络学习的研究贡献；其中，何恺明、孙剑各获发33.3万美元奖金、任少卿及张祥雨和则各获约16万元美元奖金。

香港创新及科技局局长孙东在新闻发布会上致辞说，未来科技大奖向国际展现了香港卓越的科研成果以及独有的科研魅力，同时也促进了国际科学人才交流。

孙东说，近年香港的创科生态发展日趋蓬勃，创科成果也备受国际高度肯定。过去一年，香港的研发成果勇夺多个国际创科奖项，香港有多位科学家荣获世界级的科学奖项。他形容，香港具备孕育优秀科学人才的土壤，也拥有扎实的创科实力。

孙东也说，港府会加倍努力，全力全速推动香港建设成为国际创新科技中心，并发挥好香港联通海内外的枢纽作用和国际化优势，继续大力支持在香港举办世界级学术交流盛会。

本届未来科学大奖颁奖典礼将于10月17日，在香港故宫文化博物馆举行，期间也会首次举行“未来科学大奖周”，包括科学峰会、研讨会等。

孙东指，这一系列的科学活动也将进一步提升年轻一代对科学的认知和兴趣，弘扬科学家精神，为社会营造出更浓厚的科学气氛。

据奖项官网介绍，未来科学大奖设立于2016年，是由华裔科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项，目前设置“生命科学”、“物质科学”和“数学与计算机科学”三大奖项，单项奖金100万美金。未来科学大奖对获奖者的国籍不做限制，只要求其工作产生巨大国际影响，具有原创性、长期重要性或经过了时间考验，并主要在大中华地区完成。