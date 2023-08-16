恒大回应“许家印离婚”：不清楚

中国恒大集团在最新公告中未将丁玉梅列为董事局主席许家印的配偶，“许家印离婚”的说法星期三（8月16日）在网上流传。恒大方面对此回应称：“不清楚，没有消息”。

综合上海证券报、券商中国及腾讯新闻报道，中国恒大8月14日公告披露，恒大汽车与公司、鑫鑫、许家印、好邦及丁玉梅（以下统称“认购方”）订立股份认购协议及抵销协议，公司及其他方向恒大汽车提供的若干贷款，拟转换为恒大汽车新股。

其中，中国恒大、许家印，分别认购41.78亿股、5.21亿股恒大汽车股份，对应金额分别为160.45亿港元（约27.8亿新元）、20亿港元。在此公告中，丁玉梅已经被定义为“独立于本公司及其关连人士的第三方”。

此前，在中国恒大发布的2021年中期报告中，丁玉梅仍然是以“许太太”的名义出现。

对于有人质疑此举或为“技术性离婚”，丁玉梅可在财务上与许家印进行分割，规避债务等问题，报道引述一位权威法律人士指出，在中国法律规定中，即便离婚，在婚内产生的共同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻共同债务相隔离的目的。

公开资料显示，丁玉梅1957年1月出生于安徽濉溪县丁姜楼村，大学毕业后被分配到河南省舞阳钢铁公司上班，与同样分配至此、比她小一岁的许家印相识并结为夫妻。

2019年10月16日，胡润研究院发布《2019胡润女企业家榜》，丁玉梅以170亿元人民币财富排名第26。

据中国媒体此前报道， 许家印2008年接受媒体采访时描述丁玉梅说：“她有学历，有自己的事业，但是为了照顾我，都放弃了。”“我欠她太多，婚后这么多年，我们有吵架但从没真正翻过脸。别的我不敢说是公司第一，但我们夫妻的感情，不自夸的说，一直是恒大人学习的榜样。”

据《南都周刊》2010年报道，许家印夫妇感情笃定，是恒大集团的“模范夫妻”。许家印不许妻子参与公司的管理，是因为他寄希望恒大做一家现代公司，而非家族企业。