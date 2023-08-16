广东省教育厅称大学校园应对公众开放

针对疫情期间封闭管理的大学校园是否应该恢复对公众开放，以及校园参观需求催生出“黄牛”等问题，广东省教育厅认为，大学校园是公众资源，应该在保持正常教学秩序和管理下，尽可能对外开放。

据广东新闻广播“民生热线”栏目星期三（8月16日）报道，记者走访广州十余所高校发现，目前多数高校不对外开放，或仅对师生及家属开放，造成众多想入校参观的人士在门口被拦，无法入校；部分高校门口还有“黄牛”，做着付费带人入校的生意。

针对上述现象，广东省教育厅中共党组书记、厅长朱孔军说，这是疫情之后大学校园管理的一个新话题，一方面大学校园是公众资源，应该尽可能对外开放，但同时大学也要保持正常的教学秩序，也需要必要的管理。

他透露，针对如何平衡好开放和有序的关系，近期省教育厅同相关机构、部门、大学等一起进行了研究，接下来会尽快指导大学改进校园管理措施，尽量让大学资源更多地、更有序地向社会、向公众开放。

广东省教育厅安保处处长江存余认为，大学当然应该开放，并指如果开放以后出了什么问题，也不是开放带来的问题，而是管理不善带来的问题。

江存余指出，封闭和隔断只是疫情期间造成的“例外”状态，但是这种状态可能让一些学校形成了依赖，享受封闭管理带来的便利。“封闭也许能减少一些管理成本，师生员工身份单一，进出审批方便，但管理不便不能凌驾于开放之上，大学应该适应开放带来的管理难度，在开放中倒逼校园精准、精细管理能力的提升。”

江存余也透露，目前广东省的100多所高校中，有50多所在开发测试公众预约系统，之后省教育厅也会下发通知，指导各高校安全有序地面向社会开放。

江存余也提醒，公众在进入校园时应当遵守学校安全管理规定，配合学校安全保卫人员验证身份和携带的物品。此外，部分高校还会通过校园开放日、招生宣传季、团体参访等多种特定情形满足市民的参观要求。

受冠病疫情影响，中国很多大学暂停了面向社会的校园参观活动。以著名高校清华大学和北京大学为例，在今年7月恢复预约入校参观后，由于需求过大，催生了号称能帮忙预约进校的黄牛，有部分黄牛要价一度高达每人300元（人民币，约55新元）。