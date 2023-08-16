下午察：赖清德参选副手是她？

一张穿球衣背影合照，再次引发“赖萧配”（也有“清美配”之称）联想。

事缘台湾驻美代表萧美琴在台湾副总统、民进党总统参选人赖清德过境美国期间，在脸书上PO出两人看职棒时，分别穿上1号跟11号球衣的背影照，引发网民解读为赖萧配已成形，瞬间吸引上万人点赞。

萧美琴给照片配的图说是，“老朋友相见，难得忙中偷闲！” 赖清德在贴文下留言，感谢萧美琴和外交团队拼外交，突显两人互动甚好。

台湾外交部“解密”，赖清德的1号球衣是赖清德以特使身份出访，“拼外交、勇往直前”的意思，并称台湾之前与大都会球队共同举办活动，主办单位为贵宾所制作的球衣都是1号。至于萧美琴穿的11号，则是她两年前受邀开球时的球衣，意思是“一个人有两只脚，脚踏实地”。

赖清德被媒体问到赖萧配时，一度笑到讲不出话。他说，此行是担任台湾总统特使到巴拉圭，任务很清楚，没有选举目的，也就没跟萧美琴谈选举。他称赞萧美琴为台湾外交贡献，协助蔡英文建立跟美国之间值得信赖且畅通的沟通管道，是台湾重要的资产。

早在今年2月，萧美琴回台湾述职时就传出她将任副手。萧美琴当时回应称，为台美关系努力、确保台湾安全稳定是现在的唯一目标，其他的政治话题都是“无中生有的想像”。

民进党历任和现任总统，陈水扁及蔡英文都挑异性为搭档，吕秀莲当了阿扁八年副手，陈建仁和赖清德先后任蔡英文的副手。若采性别平等观念，赖清德的竞选搭档很可能是女性。台媒报道，热门人选除了萧美琴，还有前文化部长郑丽君。

萧美琴被北京两次点名且加码制裁

北京上周在赖清德出访巴拉圭、过境纽约时，把他定性为“彻头彻尾的麻烦制造者”，对萧美琴的评价相信只会更坏、不会更好。

时任美国众议院议长佩洛西去年8月访台引发北京“锁台”行动、蔡英文今年4月在加州与美国众议院议长麦卡锡会面，都在萧美琴任驻美代表期间发生。萧美琴也因此成了第一个被北京两次点名，且被加码制裁的“台独顽固分子”。

萧美琴（左）2020年与赖清德在台湾的合照。（萧美琴脸书）

如果萧美琴任副手、民进党组合又选上，那台湾将出现第一个被北京制裁的副总统。中国国台办发言人今年4月点名批评萧美琴，指她“挟洋自重，倚美谋独”，蓄意挑动两岸对立对抗，肆意破坏台海和平稳定，进一步暴露其“冥顽不化的谋独本性”。

52岁的萧美琴还真是有洋人血统。她出生于日本神户，父亲是台南县人，母亲是美国人。

萧美琴从小在台南生活，初中毕业之后随父母移居美国，获美国欧柏林大学东亚研究学士学位、哥伦比亚大学政治学硕士学位。台湾《今周刊》2000年曾报道，萧美琴在美国念高中时曾于图书馆打工，看尽台湾所有党外及台独杂志，跟父亲一样，有着浓厚的台独意识，说英语比台语或中文都流利。

她的第一份工作是在民进党驻美代表处任执行长。1996年返回台，隔年出任民进党国际事务部主任，当时年仅26岁，是民进党最年轻的一级主管。陈水扁2000年刚执政时，才29岁的萧美琴就当上总统府顾问，还充当陈水扁的传译，当时被台媒戏谑为扁政府的“童子军”之一。

萧美琴以“战猫”逆袭“战狼”

萧美琴与蔡英文交情好，被媒体形容为“闺蜜”。两人同具留洋背景，也都爱猫。因获蔡英文高度信任，萧美琴自2020年以来，就一直担任驻美代表这一重要职务。她今年初接受《纽约时报》专访时称，自己以“战猫”风格来逆袭北京强硬的“战狼”外交策略，“猫可以走在钢丝上，并非常轻巧灵活地平衡自己。”

2022年8月，中国在时任美国众议院议长访问台湾后，宣布对台独人士实施制裁，萧美琴也在名单中。她在推特上以猫儿怒吼的照片做回应，并称有压迫就有反抗。（萧美琴推特）

与中国媒体给打上萧美琴“无耻”“斑斑劣迹”“美国利益代言人”等差评形成强烈对比，《纽约时报》报道称，萧美琴虽非大使身份，却是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，几乎每天都与拜登政府的高级官员交谈，并与国会两党领导人保持联系，“享有强大的内部人脉”。

台湾行政院长陈建仁、立法院长游锡堃等高层也肯定萧美琴为台湾外交立功，包括推动“台美21世纪贸易倡议”、持续与美国进行区域安全方面交流，以及台湾在疫情期间最需要疫苗时，协调美国援助等。

正副须互补 亲绿媒体： 赖萧配正在沟通中

台湾总统大选至今仍呈蓝绿白三角态势，赖清德虽然领先，但民调始终未能突破四成的天花板，挑副手因此被视为是重要一环，能否发挥互补作用很重要。

赖清德竞选办公室发言人、民进党议员赵怡翔接受广播访问时说，以他个人角度来说，赖萧之间可互补。他说，赖清德过去在地方首长、民意代表、行政院长、党主席等政治历练相当完整，萧美琴在外交方面则经验较为丰富，两者在性别、经历都有互补效果。

亲蓝的中天新闻网报道，台湾媒体人黄扬明说，绿营内部希望赖清德找萧美琴搭档，就是希望赖萧配可获美国支持和信任，并破除现在的“疑赖论”。黄扬明认为，“不是萧美琴要求赖清德跟他搭配，而是赖清德要拜托萧美琴来搭配”。

亲绿的三立新闻则报道称，赖萧配正在沟通中，萧美琴现阶段仍以外交工作为重，如果赖清德选情有变数，萧美琴或会点头答应。

郑丽君强调对话 想远想深的知识型人物

另一位被台媒点名的郑丽君，毕业自台大哲学系，属于野百合世代。她与萧美琴刚硬的“战猫”风格截然不同，是具文青特色的知识型人物。

《天下》杂志2020年的报道，用“理性、优雅、情感内敛”形容郑丽君，说她总是强调对话、认真倾听，想得远、想得深。Cheers杂志的报道也说，乐于沟通与倾听、意志坚定，是对郑丽君最普遍的评价。

学者出身的郑丽君曾是陈水扁任内最年轻阁员，35岁就当青辅会主委。陈水扁认为，郑丽君对外发言得体，条件不输萧美琴。

据台媒报道，54岁的郑丽君与蔡英文关系也不错，曾任蔡英参选新北市市长的竞选总部发言人。她任文化部长四年，还被称为史上“最棒文化部长”，也是绿营少数零负评的阁员。

郑丽君毕业自台大哲学系，属于野百合世代，媒体用“理性、优雅、情感内敛”形容她。图为2022年的世界阅读日，郑丽君向通过脸书介绍书籍。（郑丽君脸书）

《镜周刊》报道，郑丽君从政以来一直与民间社团、青年社群密切互动。2020年卸任、回归家庭后，郑丽君将她创办的青平台基金会转型为社会智库，集结产官学意见对政策愿景提出建言。赖清德近年还频繁邀郑丽君讨论时政，是他擘划政见的重要咨询对象之一。

郑丽君之所以被传为副手口袋人选之一，是因赖清德的“信赖台湾愿景协会”与郑丽君担任董事长的青平台合作，赖清德2022年12月登记参选民进党主席时，就委由郑丽君出马登记。

不过，郑丽君5月回应媒体时说，自己是个喜欢思考、做事的人，现阶段最想做的是邀请社会各界深度思辨凝聚台湾社会愿景，“目前没有参与选举想法，（党内）也没有这种讨论。”

郑丽君之所以被传为副手口袋人选之一，是因赖清德的“信赖台湾愿景协会”与郑丽君担任董事长的青平台合作，赖清德登记参选民进党主席时，就委由郑丽君出马登记。（互联网）

两张“美丽牌” 各有优点

《镜周刊》报道，多位绿营要角分析，以个人特质及从政经历而言，萧美琴与郑丽君各有优点。萧美琴的外交能力深受党内及外交圈认可；郑丽君则在青年、文化、影视圈获好评，且两人派系色彩不浓厚，出任副手不是政治利益的交换或结合，有助党内团结。

锋灿传媒FTNN报道则指出，郑丽君没有经过选战洗礼，无论是演说的渲染力、与基层互动的经验，都不甚熟悉；萧美琴曾任区域立委，在选举经验上略胜一筹，若与赖清德搭挡，将可以达到“两只母鸡”的效果，与赖清德共同拉抬立委选情。再加上萧美琴与蔡英文的好交情以及在年轻族群间的好感度高，若由她任副手，还可以吸引“英粉”，有助赖清德突破瓶颈。

有台湾媒体将绿营副手人选形容为“最美副手之争”，认为赖清德手握两张“美丽牌”。 按惯例，副手一般在选前三个月拍板定案。赖清德最后挑谁，台湾内外时局变化，对手怎么出牌、副手人选意向如何，都会影响他的决定。

回看台湾民选总统制推行以来的几位副总统，除赖清德还有机会更上一层楼，其他都只停在老二，吕秀莲还被媒体形容为“深宫怨妇”。不过，随着两岸、北京与华盛顿关系进入愈发不容乐观的动荡期，若外交历练较浅的“务实台独工作者”赖清德胜选，台湾正副总统之间能否起到稳定及互补作用，可能就比过去来得更为重要。从这个角度看，赖清德怎么打“美丽牌”就值得关注了。