赖清德过境旧金山 美国在台协会主席罗森伯格接机

台湾副总统赖清德结束巴拉圭访问，回程时过境美国旧金山，台湾驻美代表萧美琴和美国在台协会主席罗森伯格（Laura Rosenberger）前往接机。

赖清德新加坡时间星期四（8月17日）早在脸书发文，感谢萧美琴和罗森伯格亲自迎接，称他乡遇故知，感到格外温暖。他也贴出三人在机舱中的合影。

赖清德也写到：“抵达饭店，见到侨胞们亲切、热情的面孔，感谢在异乡深耕的朋友，我们会把握返台前的短暂时间，与乡亲朋友见面，也向世界展现台湾的友谊与能量！”

据台湾《自由时报》报道，赖清德在旧金山当地时间16日下午抵达，随后在安保人员护送下前往晚间侨宴会场，并将于17日凌晨登机返回台湾。

报道称，据现场观察，车队前往侨宴会场时，除了车队警车开道，高速公路上美方也派出公路警察协助车队顺利行进，与赖清德前两次过境美国的待遇相同。

赖清德8月13日前往巴拉圭途中过境美国纽约时，罗森伯格因家庭事务未能亲自接机，而是由美国在台协会执行理事蓝莺（Ingrid Larson）代为前往，曾被外界解读为接机待遇不如以往，或体现美国希望赖清德此行低调。

不过，当时罗森柏格便在社交媒体平台Ｘ（原推特）发文，称期待两人在旧金山会面，并在纽约侨宴录影致词中预告并说明此事。台湾外交部也对上述言论予以驳斥，指赖清德过境美国的规格未降。