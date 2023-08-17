李强主持中国国务院全体会议 秦刚未出席

中国国务院总理李强在国务院全体会议上强调，中国经济运行总体向好，要在攻坚克难中不断推动经济运行持续好转，大力提升行政效能，为完成各项任务提供有力保障。

据新华社报道，李强星期三（8月16日）在北京主持召开国务院第二次全体会议，要求全面落实决策部署，确保完成全年目标任务，扎实推动高质量发展。

李强指出，今年以来，中国经济运行总体回升向好，要坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、保持定力、奋发作为，精准有力实施宏观调控，强化各类政策协调配合，在攻坚克难中不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，在固本培元中加快塑造高质量发展新优势。

李强说，要着力扩大中国国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力构建现代化产业体系，加快用新技术新业态改造提升传统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。

他提出，要着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。要着力促进区域城乡协调发展，深化落实主体功能区战略，深入实施新型城镇化战略和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。

李强说，要着力防范化解重大风险，有力有序有效推进重点领域实质性化险。要着力保障和改善民生，加大困难群众社会救助兜底保障力度，多渠道促进就业增收。要着力强化防灾减灾救灾和安全生产监管，切实做好灾后恢复工作，深入开展安全生产风险隐患排查整治，最大限度保障人民群众生命财产安全。

李强说，要大力提升行政效能，为完成各项任务提供有力保障。国务院各部门要强化全局观念，心怀“国之大者”，找准工作切入点，打开工作新局面。要主动跨前一步，加强协同配合，围绕“高效办成一件事”合力攻坚，不断增强群众和企业的获得感。

他最后要求打破思维定势，坚持一切从实际出发，不断优化工作流程和推进方式。要更好履职尽责，把监管与服务、保安全与促发展有机结合起来，多为发展想办法，多为企业助把力，在全社会营造干事创业、共促发展的浓厚氛围。

新华社的照片显示，中国国务院的四名副总理丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中，以及五名国务委员中的王小洪、吴政隆、谌贻琴出席了会议。另外两名国务委员李尚福和秦刚未出席。担任国防部长的李尚福，目前正在俄罗斯和白罗斯访问。

在今年3月17日举行的新一届中国国务院第一次全体会议上，秦刚曾出席。他今年6月25日最后一次公开露面，7月25日被免去外交部长职务，仍保留国务委员。中国国务院官网“国务院领导”一栏，至今仍可见到秦刚的名字。