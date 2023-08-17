美国航司将在未来数月增加往返中美的航班数量

中美两国表露罕见合作意向、宣布将往返两国之间的客运航班数量增加一倍后，美国最大的三家航空公司纷纷拿出计划，希望在未来几个月内能把这类航班数量增加一倍以上。

据彭博社报道，美国三大航司美国航空（American Airlines）、美国联合航空（United Airlines）和美国达美航空（Delta Air Lines）均宣布，将增设多条往返美国和中国之间的客运航班，重振跨太平洋航班市场。

其中，美国航空计划从1月起，每天运行达拉斯与上海之间的航班。达美航空则计划从10月29日起开通西雅图至上海的每日航班，以及每周三班从底特律至上海的航班；此外，达美航空还计划在明年3月增加每周四班洛杉矶至上海的航班。美联航则计划从10月1日起增加旧金山至上海的每日航班，并于11月恢复旧金山至北京的每日航班。

据报道统计，三家航司共提出了在明年1月前增设19趟航班的计划，而这个数量多于中美官方此前宣布将增加的12趟航班。这意味着，部分新增航班可能不获批准，除非两国进一步增加往返航班数量。

报道指出，美国许多大型航空公司正选择发展国际旅行业务，以应对美国国内疲软的需求。不过与欧洲市场相比，亚洲市场的反弹速度较慢，尤其是往返中国的航班还受到两国官方的限制。

美国交通部上星期五（8月11日）宣布，从9月1日起，将每周往返美国的中国客运航班将从目前的12趟增至18趟；从10月29日起，再增至24趟。中国政府也同意把每周往返中国的美国客运航班数量增加一倍。

中国也在8月10日宣布，恢复国内旅行社对美国的出境团队旅游和“机票+酒店”业务。