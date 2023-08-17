反驳世贸裁定 中国称对美钢铝反制措施是正当之举

针对世界贸易组织裁定中国对美国钢铝关税措施采取的反制措施违规，中国商务部回应，中方依法采取反制措施，是维护自身合法权益的正当之举，并要求美方立即取消违反世贸规则的钢铝措施。

据中国商务部官网星期三（8月16日）发布的新闻稿，中国商务部条约法律司负责人就世贸组织发布美反诉中方针对美钢铝关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告，以答记者问形式作出上述回应。

负责人说，中方注意到相关报告，正在对专家组报告内容进行研究，并将按照世贸组织规则做好本案后续工作。

负责人说，此案问题的根源在于美方的单边主义和保护主义行径。中方依法采取反制措施，是维护自身合法权益的正当之举。

负责人说，2018年3月起，美方泛化国家安全，对包括中方在内的多个世贸成员对美出口的钢铝产品加征关税。该措施引发广泛不满，中方和其他多个成员将美诉诸世贸组织争端解决机制。2022年12月，美措施已被世贸组织裁决违反世贸规则。然而，美方一意孤行，阻挠专家组裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。

负责人最后说，中方要求美方立即取消违反世贸规则的钢铝措施，与其他世贸成员相向而行，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

中美在钢铝关税上的争端，可以追溯到特朗普发动贸易战之初。当时美国政府对全球钢铁进口征收25%关税，对铝进口征收10%关税，以遏制低价的中国钢铝产品输美。北京的回应是向世贸组织起诉，并对包括铝废料及碎料、猪肉、水果、坚果等多类美国商品加征关税。

美国后来针对中国的关税行动提出反诉，并称自己加征的金属关税是为保护美国国家安全所需。

另据彭博社报道，世界贸易组织说，中国所采取的反制措施，涉及价值24亿美元（约33亿新元）美国商品，违反了基本贸易承诺。

在星期三公布的裁决中，一个由三名世贸组织专家组成的小组同意华盛顿的主张，即中国的关税决定违反所谓最惠国待遇，北京没有遵守加入世贸组织时承诺的贸易让步。

世贸组织最惠国原则是，164个成员国承诺缔约一方给予任何第三方的优惠和豁免也同样给予缔约对方。

中美两国均可在未来60天内，对世贸组织裁决提出上诉。

美国贸易代表米歇尔（Sam Michel）在声明中说，拜登政府对上述裁决表示满意，并称中国的行为显示北京的表里不一，既向世贸组织起诉美国违反关税条规，同时又单方面采取反制措施。