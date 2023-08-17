考虑纽顿认购协议 恒大推迟召开债权人会议

中国恒大集团星期三（8月16日）公告，为了让债权人有时间考虑迪拜汽车制造商纽顿集团认购协议，公司决定延迟召开债权人会议。

据券商中国报道，中国恒大星期三晚间在香港证券交易所公告，为让恒大协议安排下的债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响，公司决定延期并重新召开恒大协议安排会议。

上述拟议认购，指的是纽顿集团拟出资38.9亿港元（相当于约5亿美元，6.8亿新元），认购中国恒大附属公司恒大汽车的新股份事宜。纽顿集团此前已表示，该拟议交易预计将第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大汽车若干债权人确认债务偿还计划等。

香港恒大协议安排会议，分别为香港恒大A类、C类、开曼群岛A类、C类协议安排会议。香港恒大A类和C类协议安排会议，将分别延期至8月28日晚上8时和晚上9时30分举行。开曼群岛A类、C类协议安排会议，则分别延期至8月28日晚上8时45分和晚上10时15分举行。

中国恒大集团也同时延迟召开景程协议安排会议及天基协议安排会议，天基协议安排会议和景程协议安排会议，将分别将延期至8月28日下午6时和晚上7时举行。

另据券中社客户端报道，中国恒大地产集团有限公司星期三晚公告，当天收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据法律法规，中国证监会决定对公司立案。