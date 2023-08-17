山东要求全面落实带薪休假制度

中国官方在恢复扩大消费20条措施中提出要全面落实带薪休假制度后，人口大省山东省政府发文，重申要求全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。

据中共山东省委宣传部主管的重点新闻网站“大众网”报道，山东省政府星期二（8月15日）印发《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》，提出上述要求。

文件共提出40项措施，包括强化购车购房等大宗消费支持，优化旅游、文体和健康养老等服务消费供给，培育科技电子产品、电商新零售及预制菜等新消费增长点，以及优化城乡消费环境等。

中国的公共假期调休制度，以及带薪休假天数过少、年假无法得到保证等问题饱受诟病，也多次引发网络舆论不满。

大众网报道指出，带薪休假是职工的一项基本权利，在1995年开始施行的劳动法中就有明文规定，中国也多次在国家层面提出落实带薪休假制度。

其中，中国国务院在2008年发布并施行《职工带薪年休假条例》，就带薪休假的基本原则和执行等做出具体规定；2015年，国务院办公厅下发《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，又提出了带薪休假、错峰休假、“2.5天小短假”等措施。

之后，中国国家发改委、中共中央组织部等多部门也在2019年联合发布促进旅游消费的实施意见，提出加快推动落实带薪休假；2020年发布的中国“十四五”规划也明确提出，要完善节假日制度，落实带薪休假制度，扩大节假日消费。

中国国家发展改革委今年7月31日发布的关于恢复和扩大消费措施中也提到，要全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息。

公开资料显示，山东是中国的人口第二大省，截至2022年底常住人口超过1亿人，仅次于广东省。